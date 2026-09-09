İsviçre’de hidroelektrik santralinde patladı

İsviçre’nin güneyindeki Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde, inşaatı süren bir hidroelektrik santrali şantiyesinde yerel saatle 10.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi çevre beldelerden de duyulurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturan kanton yetkilileri, patlamanın etkisiyle yapımı devam eden tesis binasında kısmi bir çökme meydana gelmiş olabileceğini açıkladı. Göçük altında kalan ya da yaralanan işçi olup olmadığının tespiti için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2027 YILINDA HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYORDU

Bölgenin önemli enerji projeleri arasında gösterilen ve uzun süredir inşaat çalışmaları devam eden hidroelektrik santralinin 2027 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyordu.

Patlamanın çıkış nedeni ve tesisteki hasarın boyutuyla ilgili kanton polisi ve teknik ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.