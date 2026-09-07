Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket - Son Dakika
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Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket

Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket
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Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'ye 4-2 kaybeden Göztepe'de taraftarların takımlarının 2-0 geride olduğu anlarda kaleci Luka Gugeshashvili'yi ıslıklaması üzerine Gürcü file bekçisi, taraftarlara el hareketleri yaparak ''Devam edin'' şeklinde karşılık verdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gaziantep FK’yi ağırlayan Göztepe, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrılarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. 

GÖZTEPE TARAFTARINDAN PROTESTO

Karşılaşmanın henüz ilk bölümünde skorun 2-0’a gelmesinin ardından sarı-kırmızılı tribünler, kaleci Luka Gugeshashvili’ye yoğun tepki göstererek Gürcü eldiveni ıslıkladı.

ELİYLE HAREKET YAPARAK ''DEVAM EDİN'' DEDİ

Tribünlerden yükselen protestolara kayıtsız kalmayan Gugeshashvili, taraftarlara el hareketleriyle "Devam edin" şeklinde karşılık verince saha içindeki gerilim tırmandı. Bu hareket camiada geniş yankı uyandırırken, alınan farklı mağlubiyet ve yaşanan kriz İzmir temsilcisinde moralleri altüst etti.

Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe kalecisinden kendi taraftarlarına hareket - Son Dakika

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