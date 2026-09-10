Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi - Son Dakika
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Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

Okan Buruk\'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Okan Buruk'un öfkesi kameralara yansıdı. Sarı-kırmızılı teknik adam, Sporting yedek kulübesine art arda tekmeler atarken yardımcısı araya girerek Buruk'u sakinleştirmeye çalıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmada tansiyonun yükseldiği anlardan birinde Okan Buruk oldukça sert tepki gösterdi.

YEDEK KULÜBESİNE TEKMELER ATTI

Sinirlerine hakim olamayan Okan Buruk, Sporting yedek kulübesine art arda tekmeler attı. Buruk'un kulübeye zarar vermeye çalıştığı görülen anlarda teknik heyetten müdahale geldi.

YARDIMCISI ARAYA GİRDİ

Okan Buruk'un öfkesi devam ederken yardımcısı araya girerek deneyimli teknik adamı sakinleştirmeye çalıştı. Buruk'un kulübeye tekme attığı ve yardımcısının kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi
Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi
Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

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Son Dakika Spor Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    alistilar turkiye de bedavadan puan almaya. zoruna gidiyor. her avrupa macinda ayni. adil durust hakemi sevmezler. 3 2 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Noldu beleş puan Avrupa'da yok o türk hakemlerinde var çok güzel oynamış gibi da kazanamamış gibi kendini yirtiyor 2 1 Yanıtla
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    seyrettinmi la kuş maçı. 2 0
  • temha1946 temha1946:
    minnak ayaklarıyla ne zarar vermiştir beee 1 2 Yanıtla
  • Resul Bey Resul Bey:
    o kırmızı kart I vermeyen mi dürüst hakem? 2 0 Yanıtla
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