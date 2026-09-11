Kalıyor mu gidiyor mu? 2 saatlik kritik görüşmede şok karar çıktı

İsmail Kartal, saat 12.00'de başlayan takım antrenmanı için Samandıra'ya gitmedi. Deneyimli teknik adamın yokluğunda çalışmalar devam etti.

TELEFONLARI KAPALIYDI, ULAŞILAMADI

Kartal'ın her zamanki gibi erken saatlerde Samandıra'ya gelmemesi üzerine Oğuz Çetin kendisini telefonla aradı. Ancak telefonlarının kapalı olması nedeniyle deneyimli teknik adama ulaşılamadı. Bunun üzerine Çetin, Kartal ile yüz yüze görüşmek için Samandıra'dan ayrıldı.

CUMA NAMAZININ ARDINDAN BULUŞTULAR

İsmail Kartal'ın cuma namazı için Anadolu Kavağı'nda bulunduğu belirtilirken, Oğuz Çetin de bölgeye giderek deneyimli teknik adamla bir araya geldi.

2 SAATLİK GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

İsmail Kartal ile Oğuz Çetin arasındaki kritik görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Çetin, Kartal'ı istifa kararından vazgeçirerek yeniden takımın başına dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak daha önce yakın çevresine Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevine geri dönmek istemediğini ileten Kartal, kararını değiştirmedi.

YOLLAR AYRILDI, RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabasından sonuç çıkmamasının ardından Fenerbahçe ile İsmail Kartal'ın yolları ayrıldı. Sarı-lacivertli kulübün ayrılığı kamuoyuna duyuracağı resmi açıklama bekleniyor.