Icardi'ye çok sürpriz bir talip - Son Dakika
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Icardi'ye çok sürpriz bir talip

Icardi\'ye çok sürpriz bir talip
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Yunan ekibi Olympiakos, El Kaabi'nin sakatlığı sonrası Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi için devreye girdi, Arjantinli yıldızın en az 2 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. 

OLYMPIAKOS'UN HEDEFİ MAURO ICARDİ

Yunan basınındaki haberlere göre; Arjantinli golcünün yeni adresinin neresi olacağı henüz netleşmezken, Yunanistan devi Olympiakos tecrübeli santrforu kadrosuna katmak adına harekete geçti. Forvet hattındaki kilit ismi Ayoub El Kaabi’nin yaşadığı sakatlık sonrası hücum hattını güçlü bir isimle takviye etmek isteyen Yunan temsilcisi, rotasını Icardi’ye çevirdi. Olympiakos yönetiminin, 33 yaşındaki yıldız futbolcu için ilk temasları kurduğu belirtildi. 

Icardi'ye çok sürpriz bir talip

EN AZ 2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Habere göre; Gelen teklifi değerlendirmeye alan Icardi'nin ise transferde net bir şartı bulunuyor. Arjantinli yıldızın, imza atacağı yeni kulüpten en az 2 yıllık bir sözleşme talep ettiği ve görüşmelerin bu doğrultuda şekillendiği kaydedildi.

Icardi'ye çok sürpriz bir talip

Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'ye çok sürpriz bir talip - Son Dakika

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SON DAKİKA: Icardi'ye çok sürpriz bir talip - Son Dakika
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