23:20 Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma...

23:20 Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma...

12:23 Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.

10:30 Kuzey Kore lideri Kim, orduya muharebe tatbikatlarını artırma emri verdi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya muharebe tatbikatlarını artırma ve savaş hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi.

14:02 Kütahya'da devrilen işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kömür işletmesine işçi taşıyan servisin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

12:46 Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

19:25 RÜZGARLA YIKILAN TUĞLA DUVAR TERAS KATTA EKMEK YAPAN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ 3 YARALI İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi.

19:25 RÜZGARLA YIKILAN TUĞLA DUVAR TERAS KATTA EKMEK YAPAN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ 3 YARALI İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi.

16:26 İşten Çıkartılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri: "Bu İşletmeyi Kurtarma Politikası Değil, Hakkını Arayan, Bilinçli Hareket Eden İşçilerin Temizliğidir" ODTÜ Mezunlar Derneği’nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, “ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik” dedi.

16:26 İşten Çıkartılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri: "Bu İşletmeyi Kurtarma Politikası Değil, Hakkını Arayan, Bilinçli Hareket Eden İşçilerin Temizliğidir" ODTÜ Mezunlar Derneği’nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, “ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik” dedi.

00:58 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

00:58 Polis, dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü Adana'da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu.

18:36 Erkan Baş: "Güvencesiz, Düşük Ücretlerle Çalıştırılan İşçiler, Bir de Kadro Farkı Nedeniyle Ek Eşitsizliklere Uğruyor" Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin, güvencesiz ve kadrosuz çalışma koşullarına karşı İstanbul Kadıköy'de yaptığı eylemde, "Türkiye’nin pek çok yerinde bu aralar işçi direnişlerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü özelde ya da kamuda fark etmiyor, işçiler fazla mesaiye zorlanıyorlar, güvencesiz, sendikasız ve düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Bir de buna aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin kadro farkı nedeniyle, statü farkı nedeniyle uğradıkları ek eşitsizlikler eklenmiş durumda" dedi.

12:38 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

12:38 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.

10:14 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Veysel Kaplan'ın çalıştırdığı çay evi ilginç dekorasyonu ile dikkat çekti.

10:14 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Veysel Kaplan'ın çalıştırdığı çay evi ilginç dekorasyonu ile dikkat çekti.

09:49 Polis ekipleri dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü Polis ekipleri dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü Adana'da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu.

09:26 İşçinin bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona şok! Mahkeme tazminatsız kovulan işçiyi haklı buldu Bursa'da, kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronca incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin kullandığı bilgisayarın inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.

09:26 İşçinin bilgisayarını iznsiz inceleyen patrona şok Bursa'da, kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronca incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti.

16:50 Tunus Genel İşçi Sendikasından Cumhurbaşkanı Said'in "kışladan yaptığı konuşmaya" tepki Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tabubi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kışladan yaptığı konuşmayı eleştirerek "halkı ordu ile korkutmanın yanlış bir tavır olduğunu" söyledi.

16:32 Turgutlu Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 342 TL Oldu Turgutlu Belediyesi’nde 2023 yılı için en düşük işçi maaşı net 11 bin 342 TL oldu. Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme kapsamında her ay maaşla birlikte işçilere bin 326 TL yemek yardımı, bin TL ise yakacak yardımı yapılacak.

15:53 Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi geride 2 buçuk yaşında bir çocuk ile hamile bir eş bıraktı.

12:55 Akhisar Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 300 TL Oldu Akhisar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. Yapılan yüzde 108'lik zam ile en düşük işçi maaşı, ikramiyeler hariç 11 bin 300 TL oldu.

23:14 Amasya Belediyesi'nden işçilere rekor zam! Yeni maaşlarını davul zurnayla kutladılar Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye yapılan rekor zamla birlikte en düşük işçi maaşı 12 bin 500 TL oldu. Böylece maaşları yüzde 90 zamla asgari 15 bin TL ile 16 bin TL arasına yükselen kadrolu işçiler, davul-zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

23:14 Amasya Belediyesi'nde işçiler rekor maaş zammını davul-zurnayla kutladı Amasya Belediyesi'nde işçiler rekor maaş zammını davul-zurnayla kutladı Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye rekor maaş zammı yapıldı.

20:48 Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

20:48 Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

16:46 Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

17:45 Erkan Baş: "Bizim Gördüğümüz Netice, Kaynamayan Tencere. Hep Beraber Tayyip Erdoğan'ın Görmediği Neticeyi Göstereceğiz" Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben ekonomistim, netice ortada” açıklamasını eleştirdi. Baş, “Bu memlekette bizim gördüğümüz netice, kaynamayan tencere; bizim gördüğümüz netice, azalan öğünler. Bizim gördüğümüz netice 3 haneli enflasyon, ödenmeyen faturalar, sürekli şişen kredi ve kredi kartı borçlar. Vatandaş bunlara birkaç ay sonra neticeyi gösterecek. Hep beraber biz, Tayyip Erdoğan’ın görmediği neticeyi göstereceğiz” dedi.

16:46 Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.

14:30 ZBEÜ'ye 113 kişi alınacak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne terörle mücadelede yararlananlar ve eski hükümlü olarak sürekli işçi alınacağını duyurdu.

13:53 Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Talebimiz, seçim sathına girmeden Kamu Sözleşmelerini bitirmek" Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Talebimiz, seçim sathına girmeden Kamu Sözleşmelerini bitirmek"İş) Genel Başkanı Ergün Atalay Kamuda Toplu İş Sözleşmeleri'nin koordinasyonuyla ilgili "İşçinin de talebi bizim de talebimiz, seçim sathına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek" dedi.

13:24 Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği Yapıyor DAKKA, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli mühendisler, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki 172 km'lik Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) inşaat sahasında birlikte çalışıyor.

12:58 Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar doğaya nefes oluyor Hatay'da anaç bitkilerden çelikleme yöntemiyle üretilen yılda 100 bin fidan, 6 ildeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.

12:34 Çinli Kamyon Üreticisi Faw Jiefang Tam Üretime Başladı CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang, Bahar Festivali tatili sonrası tam kapasite üretime başladı.

09:58 İşçi servisi takla attı: 9 yaralı İşçi servisi takla attı: 9 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında işçi servisi takla attı.