- Dün Dün 23:20 Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı
Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma...
- Dün Dün 23:20 Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı
Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma...
- Dün Dün 16:25 Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.
- Dün Dün 15:13 Adıyaman'da enkaz altında kalan işçi Van'da toprağa verildi
Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan taşeron işçi Ayhan Sinan memleketi Van'da defnedildi.
- Dün Dün 12:23 Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye genelinde memur aylıkları ile sözleşmeli personel ve işçi ücretlerinin 11 Şubat Cumartesi günü ödeneceğini duyurdu.
- 07.02.2023 07 Şub 10:30 Kuzey Kore lideri Kim, orduya muharebe tatbikatlarını artırma emri verdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya muharebe tatbikatlarını artırma ve savaş hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi.
- 06.02.2023 06 Şub 14:02 Kütahya'da devrilen işçi servisinde bulunan 15 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kömür işletmesine işçi taşıyan servisin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
- 06.02.2023 06 Şub 12:46 Tavşanlı'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
- 05.02.2023 05 Şub 19:25 RÜZGARLA YIKILAN TUĞLA DUVAR TERAS KATTA EKMEK YAPAN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ 3 YARALI
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi.
- 05.02.2023 05 Şub 19:25 RÜZGARLA YIKILAN TUĞLA DUVAR TERAS KATTA EKMEK YAPAN KADINLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ 3 YARALI
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde fırtınanın etkisiyle terasın çevresine örülen tuğla duvar o sırada ekmek yapan kadınların üzerine devrildi.
- 05.02.2023 05 Şub 18:34 İzmir'de fırtına nedeniyle teras duvarının yıkılması sonucu 3 kişi yaralandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, teras duvarının yıkılması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 05.02.2023 05 Şub 16:26 İşten Çıkartılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri: "Bu İşletmeyi Kurtarma Politikası Değil, Hakkını Arayan, Bilinçli Hareket Eden İşçilerin Temizliğidir"
ODTÜ Mezunlar Derneği’nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, “ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik” dedi.
- 05.02.2023 05 Şub 16:26 İşten Çıkartılan ODTÜ Vişnelik Emekçileri: "Bu İşletmeyi Kurtarma Politikası Değil, Hakkını Arayan, Bilinçli Hareket Eden İşçilerin Temizliğidir"
ODTÜ Mezunlar Derneği’nde çalışan 8 işçi ekonomik gerekçeler neden gösterilerek işten çıkartıldı. İşten çıkartılan Vişnelik tesisi emekçileri adına konuşan Nurdan Bayşahan, “ODTÜ Mezunları Derneği gibi büyük misyonları olan bir dernekte, işçinin, emekçinin değeri bu kadar düşürülmüştür. Oysa ODTÜ Mezunlar Derneği her zaman emekten, emekçiden yana olmuştur. Bizler hakkaniyete uygun bir çıkarılma beklerken hiç tahmin edilmeyen kişilerin işten çıkarılması şok etkisi yarattı. Kış ortasında işsiz, ekmeksiz kalan emekçiler bu süreçte birbirimize destek olmaya çalıştık. Ayrıca o an yanımızda sendikamızdan bir destek beklerken, sendikadan bir kişiyi bile yanımızda göremedik” dedi.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 Polis, dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü
Adana'da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu.
- 04.02.2023 04 Şub 18:43 Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
- 04.02.2023 04 Şub 18:36 Erkan Baş: "Güvencesiz, Düşük Ücretlerle Çalıştırılan İşçiler, Bir de Kadro Farkı Nedeniyle Ek Eşitsizliklere Uğruyor"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin, güvencesiz ve kadrosuz çalışma koşullarına karşı İstanbul Kadıköy'de yaptığı eylemde, "Türkiye’nin pek çok yerinde bu aralar işçi direnişlerinde ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü özelde ya da kamuda fark etmiyor, işçiler fazla mesaiye zorlanıyorlar, güvencesiz, sendikasız ve düşük ücretle çalıştırılıyorlar. Bir de buna aynı iş yerinde aynı işi yapan işçilerin kadro farkı nedeniyle, statü farkı nedeniyle uğradıkları ek eşitsizlikler eklenmiş durumda" dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:00 İşçi servis minibüsü buzlanan yolda devrildi: 2 yaralı
AKSARAY'da, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servis minibüsü, sulama kanalına devrildi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:00 İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜ BUZLANAN YOLDA DEVRİLDİ: 2 YARALI
AKSARAY'da, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği işçi servis minibüsü, sulama kanalına devrildi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:24 Tekirdağ'da haksız yere işten çıkarıldığını öne süren belediye işçisi Ankara'ya yürüyecek
Tekirdağ'da haksız yere işten çıkarıldığını ileri süren belediye işçisi, sesini duyurmak için Ankara'ya yürüyecek.
- 04.02.2023 04 Şub 13:24 Tekirdağ'da haksız yere işten çıkarıldığını öne süren belediye işçisi Ankara'ya yürüyecek
Tekirdağ'da haksız yere işten çıkarıldığını ileri süren belediye işçisi, sesini duyurmak için Ankara'ya yürüyecek.
- 04.02.2023 04 Şub 12:38 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor
İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.
- 04.02.2023 04 Şub 12:38 İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor
İşinden atılan işçi, Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki işinden atılan işçi, tek başına eylem başlatarak Tekirdağ'dan Ankara'ya yürümeye başladı.
- 04.02.2023 04 Şub 10:14 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu
76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Veysel Kaplan'ın çalıştırdığı çay evi ilginç dekorasyonu ile dikkat çekti.
- 04.02.2023 04 Şub 10:14 76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu
76 yıllık işçi konağı müze gibi çay evi oldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde Veysel Kaplan'ın çalıştırdığı çay evi ilginç dekorasyonu ile dikkat çekti.
- 04.02.2023 04 Şub 09:49 Polis ekipleri dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü
Polis ekipleri dezavantajlı çocukların yüzünü güldürdü Adana'da polis, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen çadırda yaşayan ailelere ve çocuklarına ayakkabı ile kıyafet desteğinde bulundu.
- 04.02.2023 04 Şub 09:26 İşçinin bilgisayarını izinsiz inceleyen patrona şok! Mahkeme tazminatsız kovulan işçiyi haklı buldu
Bursa'da, kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronca incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin kullandığı bilgisayarın inceleneceği konusunda bilgilendirilmemesi ve rızası dışında incelenmesi neticesinde hukuka aykırı yolla elde edilen bilgilerin haklı fesih gerekçesi yapılamayacağına hükmetti.
- 04.02.2023 04 Şub 09:26 İşçinin bilgisayarını iznsiz inceleyen patrona şok
Bursa'da, kendisinin rızası alınmadan bilgisayarı patronca incelendikten sonra kovulan işçinin imdadına mahkeme yetişti.
- 03.02.2023 03 Şub 16:50 Tunus Genel İşçi Sendikasından Cumhurbaşkanı Said'in "kışladan yaptığı konuşmaya" tepki
Tunus Genel İşçi Sendikası Genel Sekreteri Nureddin et-Tabubi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in kışladan yaptığı konuşmayı eleştirerek "halkı ordu ile korkutmanın yanlış bir tavır olduğunu" söyledi.
- 03.02.2023 03 Şub 16:32 Turgutlu Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 342 TL Oldu
Turgutlu Belediyesi’nde 2023 yılı için en düşük işçi maaşı net 11 bin 342 TL oldu. Turgutlu Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan sözleşme kapsamında her ay maaşla birlikte işçilere bin 326 TL yemek yardımı, bin TL ise yakacak yardımı yapılacak.
- 03.02.2023 03 Şub 15:53 Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi geride 2 buçuk yaşında bir çocuk ile hamile bir eş bıraktı.
- 03.02.2023 03 Şub 12:55 Akhisar Belediyesi'nde En Düşük İşçi Maaşı 11 Bin 300 TL Oldu
Akhisar Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. Yapılan yüzde 108'lik zam ile en düşük işçi maaşı, ikramiyeler hariç 11 bin 300 TL oldu.
- 03.02.2023 03 Şub 12:50 Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
- 03.02.2023 03 Şub 11:21 Hollanda'da inşaattan düşen Türk işçi hayatını kaybetti
Hollanda'da çalıştığı inşattan düşen Türk işçi hayatını kaybetti.
- 03.02.2023 03 Şub 09:23 ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI
ARNAVUTKÖY'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
- 02.02.2023 02 Şub 23:14 Amasya Belediyesi'nden işçilere rekor zam! Yeni maaşlarını davul zurnayla kutladılar
Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye yapılan rekor zamla birlikte en düşük işçi maaşı 12 bin 500 TL oldu. Böylece maaşları yüzde 90 zamla asgari 15 bin TL ile 16 bin TL arasına yükselen kadrolu işçiler, davul-zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.
- 02.02.2023 02 Şub 23:14 Amasya Belediyesi'nde işçiler rekor maaş zammını davul-zurnayla kutladı
Amasya Belediyesi'nde işçiler rekor maaş zammını davul-zurnayla kutladı Amasya Belediyesi'nde çalışan binden fazla işçiye rekor maaş zammı yapıldı.
- 02.02.2023 02 Şub 20:48 Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı
Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
- 02.02.2023 02 Şub 20:48 Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı
Karda kapanan yolda mahsur kalan ambulans, TEDAŞ ekibi ve 12 işçi kurtarıldı Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
- 02.02.2023 02 Şub 16:46 Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü
Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.
- 02.02.2023 02 Şub 17:45 Erkan Baş: "Bizim Gördüğümüz Netice, Kaynamayan Tencere. Hep Beraber Tayyip Erdoğan'ın Görmediği Neticeyi Göstereceğiz"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ben ekonomistim, netice ortada” açıklamasını eleştirdi. Baş, “Bu memlekette bizim gördüğümüz netice, kaynamayan tencere; bizim gördüğümüz netice, azalan öğünler. Bizim gördüğümüz netice 3 haneli enflasyon, ödenmeyen faturalar, sürekli şişen kredi ve kredi kartı borçlar. Vatandaş bunlara birkaç ay sonra neticeyi gösterecek. Hep beraber biz, Tayyip Erdoğan’ın görmediği neticeyi göstereceğiz” dedi.
- 02.02.2023 02 Şub 17:04 Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 lira oldu
Tarsus Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 11 bin 343 lira oldu.
- 02.02.2023 02 Şub 16:46 Fabrikadaki inşaattan düşen işçi ölümden döndü
Samsun'da bir fabrika sahasındaki inşaatta çalışırken 7 metre yükseklikten düşen işçi hastanelik oldu.
- 02.02.2023 02 Şub 14:30 ZBEÜ'ye 113 kişi alınacak
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Bülent Ecevit Üniversitesi'ne terörle mücadelede yararlananlar ve eski hükümlü olarak sürekli işçi alınacağını duyurdu.
- 02.02.2023 02 Şub 13:53 Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Talebimiz, seçim sathına girmeden Kamu Sözleşmelerini bitirmek"
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Talebimiz, seçim sathına girmeden Kamu Sözleşmelerini bitirmek"İş) Genel Başkanı Ergün Atalay Kamuda Toplu İş Sözleşmeleri'nin koordinasyonuyla ilgili "İşçinin de talebi bizim de talebimiz, seçim sathına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek" dedi.
- 02.02.2023 02 Şub 13:24 Çinli ve Bangladeşli Mühendisler Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nde İşbirliği Yapıyor
DAKKA, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Bangladeşli mühendisler, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın eteklerinde yer alan Keraniganj'daki 172 km'lik Padma Köprüsü Demiryolu Bağlantısı Projesi'nin (PBRLP) inşaat sahasında birlikte çalışıyor.
- 02.02.2023 02 Şub 12:58 Hatay'da çelikleme yöntemiyle üretilen fidanlar doğaya nefes oluyor
Hatay'da anaç bitkilerden çelikleme yöntemiyle üretilen yılda 100 bin fidan, 6 ildeki ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.
- 02.02.2023 02 Şub 12:34 Çinli Kamyon Üreticisi Faw Jiefang Tam Üretime Başladı
CHANGCHUN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çinli kamyon üreticisi FAW Jiefang, Bahar Festivali tatili sonrası tam kapasite üretime başladı.
- 02.02.2023 02 Şub 09:58 İşçi servisi takla attı: 9 yaralı
İşçi servisi takla attı: 9 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında işçi servisi takla attı.
- 02.02.2023 02 Şub 09:36 Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde devrilen servis minibüsündeki 9 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.