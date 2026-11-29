Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Kartal'daki "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingine katılan İbrahim Göktepe, "İki tane emekli bir kiraya çalışıyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl geçineceğiz? İnsanca yaşamak nasıl olacak bilmiyoruz. Bu düzen yıkılmalıdır artık" dedi. Selim Çelik, "Yeter. Soygunculuğu, fırsatçılığı, adaletsizliği hep millet görüyor" diye konuştu. İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, "Oğlumun hakkını aramaya geldim" ifadelerini kullandı.

DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingi çok sayıda işçi, sendika, meslek örgütü, emekli derneği temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kartal'da düzenleniyor. Yağan yağmura rağmen yurttaşlar taleplerini dile getirmek için toplandı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Burhanettin Karakaya, daha güzel çalışma ortamları olmasını istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımız ezilmesin. Vergide adalet ilk başta istediğimiz. Daha işte herkes mutlu olsun. Başka talebimiz ne olabilir ki yani? Bu yağmurlu günde bu soğukta çıkıp evimizden, yatağımızdan buraya gelmemiz herkes için, bizim için, çocuklarımız için daha iyi bir gelecek olmasını istiyoruz. Bundan daha iyisi bir şey demiyorum. Vergide adalet istiyoruz" dedi.

Fatih Kurt isimli bir yurttaş, adalet istediklerini vurgulayarak, "Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Görüyorsunuz, bu kadar insan yağmurda buraya toplandıysa, bir sorun var demektir yani. Bu ülkede bir geçim sıkıntısı var. Bir zorluk var, bir yaşam zorluğu var demektir. Biz sadece bu sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz. Taleplerimizin karşılanmasını, insanca bir yaşam istiyoruz sadece" şeklinde konuştu.

"24 YILIN HESABI ELBET SORULACAK"

"Ülke 24 yıldır işgal altında" diyen Şaban Taşoğlu, insanların yoksullaştığını söyledi. Taşoğlu, "İnsanlar hak aramak için, yağmur çamur demeden emeğinin karşılığını alabilmek için meydanlara akmak zorunda. Geç bile kalınıyor. Bu 24 yılın hesabı öyle ya da böyle elbet sorulacak. Biz de bunun için meydanlara çıkıyoruz" dedi. Adaletin olmadığı yerde hiçbir zaman hakkın tam olarak aranamayacağını söyleyen Taşoğlu, "Adalet şu an yandaşlara işlemekte. Maalesef insanlar haksız yere, gazeteciler, siyasetçiler hepsi yok yere içeriye atılmakta. Bunu her gün beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Daha ne diyebiliriz ki" ifadelerini kullandı.

Mevcut sistemde işçi kesiminin hiçbir şeyinin dikkate alınmadığını, hak ve hukukun, adaletin olmadığını, seçilmiş belediye başkanlarının, gazetecilerin, muhalefet olan herkesin cezaevlerinde bulunduğunu söyleyen Özcan Atmaca, "Ama fondan dolayı insanları dolandıran insanlar şu anda dışarıda geziyor. Emekli arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın, sendikal işçi arkadaşlarımızın haklarını haykırmak için buradayız" şeklinde konuştu.

Murat Cerit, emekçilerin, çalışanların, onların ailelerinin hak ve hukukunu, emeklilerin haklarını savunmak için meydanlarda olduklarını belirterek, "Emperyalizme karşı birlikte olmamız gerektiğini herkesin görmesi lazım. Türkiye'de son dönemde yaşanan haksızlıkları, hukuksuzlukları bütün herkesin gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bütün çalışanların, bütün işçilerin burada bizle beraber bu meydanlarda bağırması, haykırması, hakkını aramasını istiyoruz. Biz onun için buradayız. Herkesi de yanımızda bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Vergide adaletsizliğe ve ülkede yaşanan adaletsizliklere karşı mitingde olduklarına işaret eden Ali Yılmaz isimli bir yurttaş, katılımın hava şartlarından dolayı az olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Onu artık 1 Mayıs'ta telafi edeceğiz" dedi.

"HER ŞEYE GÜNLÜK ZAM GELİYOR AMA MAAŞIMIZ YERİNDE SAYIYOR"

Mitinge katılan bir işçi, "Vergi yükü sırtımıza binmiş. Geçinmek zor. Aldığımız maaşlar asgari ücretin altına inmiş. Her şeye günlük zam geliyor ama maaşımız yerinde sayıyor. Vergide adalet istiyoruz. Eşit bir şekilde, eşit yurttaş olmak üzere, eşit vatandaş hakkını almak istiyoruz" dedi.

28 bin lira kimin geçineceğini söyleyen Oktay Han, 25 bin liradan aşağı kira olmadığını, eskiden 300-350 liraya aldıkları bir kilogram peyniri, bu sene 700 liraya aldıklarını kaydetti. Han, "Gitsin baksınlar marketlere. Yani geçim çok zor. Elektrik parası, doğal gaz... Doğal gaza yüzde yaklaşık 80 zam geldi. Enflasyonu düşürmek için mazot 100 liraydı, 85 lira yaptılar. Yılbaşından sonra ne olacağını kendileri görecek, göreceksiniz. Yılbaşından sonra verecekleri zamları bizden geri alacaklar" diye konuştu.

"EMEKLİYİM, 7 SENEDİR ÇALIŞIYORUM"

Ömür Kuşçu isimli bir yurttaş, 10 bin 500 günle emekli olduğunu ve 7 senedir çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Çok ciddi bir gelir adaletsizliği var. Dağılım adaletsizliği var. Bunun, düzeltilmesi gerekiyor. Başka bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.

İşçi sınıfının refah içinde yaşamasını istediklerini söyleyen Murat Bulut, "Asgari ücreti direkt kiraya yatırmak değil de onunla bütün işçi sınıfının tatili olsun, ondan sonra geçimi olsun, güzel bir şekilde yaşamasını istiyoruz. O yüzden de buraya toplandık bu yağmurda. Geçinemiyoruz. Kredi kartları ekstraları falan onları ödeyelim falan derken ay sonunu hayatta getiremiyoruz. Diğer aya sürekli borçlanıyoruz. Her ay sürekli borçlanıyoruz. Yani bunun çözülmesi için de buraya toplandık. İnşallah çözülecek" dedi.

"BU DÜZEN YIKILMALIDIR"

Mitinge katılan İbrahim Göktepe, şunları kaydetti:

"Adaletsizliği mi, eşitsizliği mi, hangi birini anlatacağım? Hangisini anlatalım? Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Adaletsizlik almış başını gidiyor. Hukuksuzluk almış başını gidiyor. Demokrasinin d'esi kalmamış. Hangisini anlatalım size. Geçim sıkıntısı, ev kirası 40-45-50, asgari ücret 20 bilmem kaç, emekli maaşı 23, yani bir şey anlatmaya daha gerek kalıyor mu? Hayat pahalı, 1 kilo peynir bin lira, bir kilo et bin 500 lira, emekli maaşı 23 bin lira, ev kirası 40 bin lira, 45 bin lira. İki tane emekli bir kiraya çalışıyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl geçineceğiz? İnsanca yaşamak nasıl olacak bilmiyoruz. Bu düzen yıkılmalıdır artık. Bu sistem çökmelidir. İşçiler, emekçiler, yoksullar, köylüler herkes birleşmelidir yani. Başka türlü çözüm yolu yok."

Yoksulluğa, yasaklara, sömürüye karşı iş, ekmek, özgürlük mücadelesi için alanda olduklarını söyleyen Muammer Altın, geçinme sorunu yaşadıklarını belirterek, "Emekliyim. Mesela 27 bin lira maaşla şimdi doğal gaz yakamıyoruz. Onun için mücadeleye devam. Birleşe birleşe kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

"SOSYAL FAALİYET YOK. SADECE BARINMA, KİRA, FATURA..."

Aynur Durmuş isimli bir yurttaş, maaşın yüzde 50'sinin kiraya gittiğini dile getirerek, ay sonunu zorla getirdiklerini işaret etti. Durmuş, "Hiçbir etkinliğe gidemiyoruz. Bir sosyal faaliyet yok. Sadece barınma, kira, fatura... Bunları da yapamıyoruz. Ek işlerle yürütmeye çalışıyoruz. Adalet yok, hukuk yok. Biraz konuşanı zaten hemen içeri tıkıyorlar. Fonculardan da gördüğümüz gibi, ülkeyi soydu, soğana çevirdi, 19 gün yattı, çıktı. Ama gazeteciler aylardır yatıyor içeride. Adalet yok" şeklinde konuştu.

İliç maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın annesi Sevda Yıldız, mitinge katılmasının en büyük sebebinin oğlunun haklarını aramak olduğunu söyledi. Yıldız, "Adalet varsa tabii. Kendilerine gelince adalet var ama garibana gelince adalet yok. Kendilerine dokunmayın. Jet hızıyla, onlara adalet var, bizlere yok. Hakkımızı aramaya, oğlumun hakkını aramaya geldim. Ölene kadar da oğlumun hakkının peşindeyim" dedi. 43 sanığın olduğu davada bir tane bile tutuklu olmadığına işaret eden Yıldız, "İki buçuk yıldır biz adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Ankara'da çalmadığımız kapı kalmadı. Ne yapabilirim, bilmiyorum. Ben bir anne olarak mücadeleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"İKİ BUÇUK SENEDİR KAPI KAPI GEZİP ADALET ARIYORUZ"

Yıldız'ın babası Ali Ekber Yıldız da şöyle konuştu:

"Adalet için buradayız. Ülkemizde ne kadar adalet var ise. Dokuz işçi öldü İliç'te, bir tane tutuklu yok. Tutuklular şu an beş yıldızlı otelde yaşıyorlar. Adalet arıyoruz. İki buçuk senedir kapı kapı gezip adalet arıyoruz. Aramaya devam edeceğiz. Burada Adalet Bakanı'na sesleniyorum, lütfen, İliç dosyasında bir baksın, ilgilensin. Bir tane tutuklu yok. Dokuz tane insan zehirlendi siyanürden. Orada bir Çernobil yaşandı. Öyle normal bir olay değil. Büyük bir katliam yaşandı. Doğayı, suyu zehirlediler. O zehir Fırat'a karıştı. Toprağa karıştı. İnsanları öldürdüler. Göz göre göre öldürdüler. Buradan Murat Kurum'a sesleniyorum, Çevre, Şehircilik Bakanı'na sesleniyorum. COP Zirvesi yaptı doğa için, çevre için. Benim oğlum göz göre göre Murat Kurum'un imzasıyla öldü orada. Göz göre göre öldü."

Duygu Yıldız da katledilen işçiler, İliç işçileri, HABAŞ Demir Çelik tesislerinde hayatını kaybeden işçiler, Gayrettepe'de hayatını kaybeden işçiler, Soma'da hayatını kaybedenler için mitingde olduklarını belirterek, "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Katledilen işçilerin hakkını sormak için buradayız. Adalet arıyoruz. Yaşayan ve katledilen işçiler herkes bir arada. Emeğin, işçinin yanındayız. Sömürüye karşı hep beraberiz" dedi.

"İKTİDARIN SOYGUNUNA, YOLSUZLUĞUNA DUR DEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Nuray Yenil, ülkede her gün işçi cinayetleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İşçinin, emekçinin geçinemediğini söyleyen Yenil, "Öte taraftan küçük bir azınlık, ülkenin bütün kaynaklarını sömürüyor. En son fon soygununda gördük. Aslında AKP'nin kurduğu düzen, bir soygun düzeni. Buna itirazımız var. Buna isyanımız var. O yüzden bugün alanlarda işçilerle, emekçilerle, kadınlarla bir aradayız. Bu iktidarın soygununa, yolsuzluğuna, hırsızlığına dur demek için buradayız. Bu ülkede emekçilerin artık daha fazla söz sahibi olması için, emekçilerin iktidarı için buradayız. Biz Türkiye Komünist Hareketi olarak aynı zamanda bir sosyalist Türkiye için buradayız. Amacımıza ulaşana kadar da mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SERMAYE SINIFI İLİĞİMİZE KADAR SÖMÜRÜYOR"

Taleplerinin saymakla bitmeyeceğini belirten Selim Çelik de şunları söyledi:

"Sermaye sınıf bizi eziyor. İliğimize kadar sömürüyor. Bunlardan hesap sormanın zamanı gelmiştir. Geçiyor bile. Bu ülkeyi ne sosyal demokrasi kurtarır ne liberal ekonomiler kurtarır. Bu ülkeyi ancak sosyalizm kurtarır. Çünkü bu yürüyüşler devam edecek, bu eylemler devam edecek. Böyle adaletsiz bir ülkede, dengesiz bir ekonominin, yani zengini zengin, fakiri fakir eden bir ülkede bu yürüyüşler devam edecek, istekler devam edecek.

Sesimizi duyuracağız. Kitlesel eylemleri yapacağız. Artık ayaklar baş olacak. Yeter. Soygunculuğu, fırsatçılığı, adaletsizliği hep millet görüyor. Milletin beynini çaldılar, uyuşturdular. Milleti öyle bir duruma evirdiler ki düşünemez oldu bu toplum. Artık düşünen bir gençliğe, düşünen bir nesle, düşünen bir topluma ihtiyaç var. Bunun da öncülüğünü bizler yapacağız. Onun için bu milletin kurtuluşu, halkın kurtuluşu ancak sosyalizmle olur. Başka olmaz. Kapitalizmi yıkmakla olur, emperyalizmi yıkmakla olur. Bunun mücadelesine ölene kadar devam edeceğiz."