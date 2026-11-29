(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Kartal'da düzenlenen işçi mitingine katılarak, "Son iki yıldır Türkiye'de yaşanan meselelerin hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, siyasi partiye yönelik müdahaleler, sendikalara yönelik baskılar, sanatçılara yönelik baskılar, televizyonlara kayyum atanması, gazetecilerin tutuklanması, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar, Türkiye'nin adalet sisteminin gerilemesi, demokrasinin askıya alınma çabaları... Bunların hepsi 25 yıldır yöneten iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik, DİSK'e bağlı sendikaların çağrısına imza veren 130'dan fazla emek ve meslek örgütü, emekli sendikası ve derneği, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri, gençlik örgütleri, kadın örgütleri, siyasi partiler, yazar ve sanatçıların yer aldığı Kartal Meydanı'ndaki işçi mitingine katıldı.

Sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarınin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin, sanatçıların miting çağrısında bulunduklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Emperyalist sömürüye karşı, yoksulluğa karşı ve yolsuzluğa karşı bir çağrıydı bu. Biz de YENİ Parti olarak Kartal İlçe Başkanlığımızın önünden bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz de kalabalık bir şekilde YENİ Parti olarak bu mitingi destekliyoruz, buradayız.

Son iki yıldır Türkiye'de yaşanan meselelerin hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, siyasi partiye yönelik yapılan müdahaleler, sendikalara yönelik baskılar, sanatçılara yönelik baskılar, televizyonlara kayyum atanması, gazetecilerin tutuklanması, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ağır ekonomik koşullar, Türkiye'nin adalet sisteminin gerilemesi, demokrasinin askıya alınma çabaları... Bunların hepsi Türkiye'yi 25 yıldır yöneten iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta ve her biri birbirini etkiliyor.

Mesela burada sendikalar diyor ki, 'Bir kere açlık sınırının altında bir asgari ücret, Türkiye açısından işçinin, emekçinin mücadele edebileceği bir durum değil.' Mesela emekliler burada, emekli dernekleri; onlar diyor ki '23 bin lira sefalet ücretiyle yaşamak zorunda kalıyoruz.' Kadınlar burada; 'Eşitlik istiyoruz. Özgürlük istiyoruz' diyorlar. Gençler burada; 'Geleceğimizi yurt dışında aramak istemiyoruz, kendi ülkemizde yaşamak istiyoruz' diyorlar. Siyasi partiler burada, sendikalar, sivil toplum kuruluşları burada. Herkes kendi talebiyle burada.

"BÜTÜN TOPLUMSAL MUHALEFETİN BURADA OLMASI ÇOK ANLAMLI"

Çok önemli ve çok anlamlı buluyorum. Birleşik bir biçimde ses yükseltmek, hep birlikte, bütün toplumsal muhalefetin burada olması çok anlamlı ve önemli. Biz her yerde söylüyoruz; 'Türkiye'nin son iki yıldır yaşadığı meseleler, bir siyasi parti meselesi değil, bir aday meselesi değil. Belediyelere yapılan operasyonlar sadece bizi ilgilendirmiyor, bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bunların hepsi demokrasiye yönelik müdahaleler'.

Bir ülkede demokrasi yoksa, adalet yoksa ekonomik refah olmuyor. Yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı gidiyor, istihdam sorunları ortaya çıkıyor. Şimdi demokrasi yoksa, adalet yoksa toplumsal barış olmuyor, kardeşlik olmuyor, refah olmuyor ve insanlar mutlu olamıyorlar. Bu yönüyle hep birlikte ses yükseltilmesi çok önemli. Bundan sonra da hep birlikte, kesintisiz bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Güzel günler uzak değil, onu da söyleyeyim. Asla umutsuz değiliz.

Her gün bir şey yaşıyoruz. Transferler, teslim olanlar, sıkıntılar, problemler, şafak operasyonları... Tam bir ikili hukuk düzeni içerisindeyiz. Mevcut siyasi iktidarın etrafındaki insanlar her türlü yolsuzluğu, hırsızlığı, fon vurgununu gerçekleştiriyor. Büyük bir cezasızlıkla karşı karşıyalar. Ama tweet atanın, halka hizmet edenin, iktidarın arkasına hizalanmayanın her sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alındığı bir Türkiye... Tam bir ikili hukuk sistemi...

"HALKIN NEFESİNİ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR, MİLLETİ SEFALETE SÜRÜKLÜYORLAR"

Bakan, fon vurgunu gerçekleştirmiş. 2 milyar lirayı... Banka kayıtları ortada, hesap ortada, borsadaki kayıtlar ortada. 19 gün göstermelik cezaevine giriyor, çıkıyor. Gazeteciler, şu an tutsak vaziyette, televizyonlara kayyum atanıyor. Bizim belediye başkanı arkadaşlarımız, hiçbir somut kanıt, delil yok, onlar yargılanmaya devam ediyorlar, tutsak olmaya devam ediyorlar. Tüm bu uygulamalar karşısında asla umutsuz değiliz. Televizyonları karartıyorlar; işte sizler varsınız, tarafsız, bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan insanlar. Hep birlikte sahip çıkacağız; özgür basına, özgür medyaya, gazetelere, bağımsız yayın yapan kuruluşlara, televizyonlara hep birlikte sahip çıkacağız.

Halkın nefesini kesmeye çalışıyorlar, milleti sefalete sürüklüyorlar. İşte on binler Kartal Meydanı'nda sesini yükseltiyor. Geçen hafta Barbaros Meydanı'ndan Beşiktaş'a tarihin en büyük yürüyüşlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. İnsanlar, artık sokaklarda diyorlar ki, 'Siz bizim nefesimizi kesmeye çalışıyorsanız, biz çıkar meydanlarda direnişimizi sergileriz, mücadelemizi veririz.' Meydanlarda olmaya devam edeceğiz, sokaklarda olmaya devam edeceğiz" dedi.