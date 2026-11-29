(İZMİR) - Bornova'da düzenlenen 5. İşçi- Emekçi Buluşması'nda emekçiler, artan hayat pahalılığına, düşük ücretlere, güvencesiz çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine tepki gösterdi. Kitle adına açıklamayı okuyan Yusuf Metin Karakaya, 11 maddelik acil talebi sıralayarak işçi sınıfına birleşme ve örgütlenme çağrısı yaptı.

5. İşçi-Emekçi Buluşması, Bornova Meydanı'nda düzenlendi. İşçi ve emekçilerin ekonomik ve sosyal haklarının gündeme getirildiği buluşmada, kitle adına açıklamayı Yusuf Metin Karakaya okudu.

Açıklamada, artan hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesiz çalışma koşulları ve iş cinayetlerine işaret edilerek, ortak mücadele çağrısı yapıldı.

"ÜCRETLER DAHA ELE GEÇMEDEN ERİYOR"

Türkiye'de işçilerin hayat pahalılığı, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, işsizlik ve sendikasızlaştırmayla karşı karşıya olduğunu belirten Yusuf Metin Karakaya, şunları söyledi:

"Ücretler daha ele geçmeden eriyor. Vergilerin büyük bölümü ücretlilerin ve emekçilerin sırtına yükleniyor. Sendikal barajlar, yetki sistemi, işten atma tehdidi ve grev yasakları örgütlenmeyi engelliyor. Toplantı, gösteri ve örgütlenme hakkına yönelik baskılar işçi sınıfının ekonomik mücadelesini de doğrudan sınırlıyor.

Asgari ücretin ve en düşük emekli aylıklarının enflasyon ve yüksek yaşam maliyeti karşısında hızla erimesi, emeklilerin yeniden çalışmaya zorlanması ve dolaylı vergilerle artıdeğer sömürüsünün derinleşmesi, bu ekonomik-siyasal tablonun güncel yansımalarıdır.

Madenlerden inşaatlara, sanayi tesislerinden liman ve tersanelere kadar yaygınlaşan bu yıkım tablosunun en çarpıcı ve yakıcı örneklerinden biri olan Habaş katliamı, büyük sermayenin ve onun kolladığı düzenin işçilerin canını nasıl hiçe saydığını, kar ve maliyet hesaplarını işçi yaşamının önüne nasıl koyduğunu bir kez daha çıplak biçimde ortaya koymuştur. Patronlar yalılarında 'ev hapsi' ile ödüllendirilirken, işçi avukatları ve sendikacılar tutuklandılar. İş cinayetleri 'kaza' ya da 'fıtrat' değildir; sermaye birikiminin, taşeronlaşmanın, güvencesizliğin ve denetimsizliğin doğrudan sonucudur."

11 MADDELİK ACİL TALEP SIRALANDI

Buluşmada, işçi sınıfının ekonomik ve siyasal haklarına ilişkin 11 maddelik acil talep listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Talepler arasında, toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, grev yasaklarının kaldırılması, sendikal barajların sona erdirilmesi ve işçilerin sendikalara özgürce üye olabilmesi yer aldı. Ayrıca asgari ücret sisteminin değiştirilmesi, işçi ücretlerinden gelir vergisi alınmaması, taşeron ve güvencesiz çalışmanın sona erdirilmesi, çalışma sürelerinin ücret kaybı olmadan kısaltılması, işsizlere sosyal güvence sağlanması ve emeklilerin insanca yaşam koşullarına kavuşturulması talep edildi. Göçmen ve mülteci işçiler için de eşit işe eşit ücret ve sendikal örgütlenme hakkı çağrısı yapıldı.