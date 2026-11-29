(İSTANBUL) - Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingindeki konuşmasında, "Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu bu fondaki yolsuzluk. Buna karşı da şu anki operasyonlar göstermelik operasyonlardır. Bunun faturası da işçilere ve emekçilere, yani bizlere hayat pahalılığı olarak, enflasyon olarak gelecek" dedi.

Küçükosmanoğlu, mitingde Tertip Komitesi adına yaptığı konuşmada, 2 yıldır asgari ücrete enflasyon oranının altında zam yapıldığını belirtti.

Türkiye'de resmi verilere göre işçilerin yüzde 50'ye yakın kısmının asgari ücrete mahkum edildiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Burada kayıt dışıyla beraber saydığımızda asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 60'lar civarında. Diğer ülkelerde bu oran yüzde 10'ları bulmazken Türkiye'deki durum bu. Türkiye'de 2 yıldan beri asgari ücret açlık sınırının altında açıklanıyor. Milyonlarca işçi, emekçi, asgari ücrete mahkum edilmiş durumlarda. Yine milyonlarca emekli kardeşimiz 23 bin 500 lira emekli maaşına mahkum edilmiş durumda. Açlık sınırının çok daha altında, giderek de yoksullaşan bir emekli nüfusumuz var artık.

Bu dayatılan sömürü düzenine karşı işçiler, emekçiler mücadele ediyorlar. Bir taraftan böylesine bir durum yaşanıyorken Türkiye'de emeklilerin sayısı artıyorken Gayri Safi Milli Hasıla'dan emeklilere ayrılan pay giderek düşmekte. Yani emeklilerin nüfusu sayısı bir taraftan artıyor ama emeklilerin milli gelirden almış olduğu pay giderek düşüyor. Türkiye'de artık gelirin ve servetin adaletsizle paylaşıldığı dünyadaki sayılı ülkeler arasında."

"EN ZENGİN YÜZDE 20 MİLLİ GELİRİN YARISINA EL KOYUYOR"

Gelirde adalet için vergi düzenlemesinin zorunluluk olduğunu vurgulayan Küçükosmanoğlu, "En zengin yüzde 20, milli gelirin yarısına yakınına el koyarken en yoksul yüzde 20'nin milli gelirden almış olduğu pay yüzde 6'lar oranında. Tüm bunlar oluyorken bir bakıyoruz Koç Holding'in 2026 ilk 9 aydaki karı yüzde 202 oranında artıyor. Bir taraftan bütçe hazırlıkları ortada. Bütçeden sermayeye ayırılan pay giderek artıyor. Devletin yine aynı şekilde işsizlik fonu patronların, sermayedarların teşvik ve ihtiyaçlarını karşılayan, fonlayan durumuna düşürülmüş durumda. Adı işsizlik fonu ama patronları, sermayedarları teşvik eder durumda. İşsizlere ödenen paranın 2 katından fazlası patronlara teşvik ve diğer ödeme altında veriliyor. Hazırlanan 2027 yılı bütçesine baktığımızda sermayeye 3 trilyonun üzerinde teşvik ve muhafiyet tanınıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 7 İŞ CİNAYETİ İŞLENİYOR

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre geçen ay 198 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, "Yani günde 7'ye yakın iş cinayeti işleniyor. Türkiye Avrupa'da 1'inci, dünyada 3'üncü sırada" diye konuştu.

Sendikalara da tepki gösteren Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm bunlar oluyorken sendikal harekete bakıyoruz, toplumsal muhalefete bakıyoruz, onların durumu da ortada, onların da büyük çoğunluğu teslimiyetçi bir politika izliyorlar. Olan bitene karşı kararlıca bir irade ortaya koymak yerine bu sürecin bir parçası haline geliyorlar. Bizim isyanımız bunadır. O bakımdan buradan buna karşı, yoksulluğa karşı bir isyanımızdır. Aynı zamanda teslimiyetçi sendikacılığa karşı bir isyanımızdır bugün. DİSK'e bağlı 14 sendikanın iradesi bunun bir göstergesidir. Tüm baskılara rağmen binlerce, on binlerce işçi kardeşimiz alanı doldurmuştur. Örgütlü birleşik bir güç karşısında hiçbir güç duramaz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu, bu fondaki yolsuzluk. Bunun ekonomik değeri 175 milyar dolar. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğu, hırsızlığı. Buna karşı da şu anki operasyonlar göstermelik operasyonlardır. Bunun faturası da işçilere ve emekçilere, yani bizlere hayat pahalılığı olarak, enflasyon olarak gelecek. Bunun faturası da işçilere emekçilere çıkartılacak. O bakımdan da buradaki bir haykırışımız da bu fon rezaletine ve yoksulluğa karşı bir mücadeledir."