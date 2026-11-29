Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Bandırma Şubesi'nin 21'inci Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde 58 oy alan Emrah Uraz yeni şube başkanı oldu. Mevcut başkan Tuncay Topuz ise 42 oyda kaldı.

Delegeler, işçilerin sorunlarına yeterince ilgi gösterilmediğini, fabrika ziyaretlerinin yetersiz kaldığını ve çalışanların haklarının savunulması noktasında eksiklikler bulunduğunu ileri sürdü. Ücretlerin yetersiz olması ve aynı iş yerinde çalışan işçiler arasındaki ücret farklılıkları da eleştirilen konular arasında yer aldı.

Uraz: "Bu koltuk saltanatına son vereceğiz"

Şube başkan adayı Emrah Uraz, konuşmasında mevcut yönetimi eleştirdi ve sendikada yeni bir dönem başlatmak istediklerini söyledi. Son dört yılda işçilerin sorunlarının yeterince gündeme taşınmadığını savunan Uraz, özel sektörde yaşanan işten çıkarmalar karşısında sendikanın daha etkin mücadele etmesi gerektiğini ifade etti. Uraz, sendikanın işçilerle sürekli iletişim halinde olması gerektiğini belirterek seçilmeleri durumunda fabrikalarda ve üretim alanlarında daha fazla bulunacaklarını dile getirdi. Uraz, "Bu koltuk saltanatına son vereceğiz. Sendikamızın mücadeleci ruhunu yeniden ayağa kaldıracağız. Fabrikaları seçimden seçime hatırlamayacağız. Sürekli sahada, üretim alanlarında, işçinin yanında olacağız. Çünkü sendikacılık yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanacak bir görev değildir" dedi.

Mevcut başkan Tuncay Topuz ise kendisine yöneltilen eleştirilere, görev süresi boyunca gerçekleştirilen çalışmaları anlatarak yanıt verdi. Topuz, toplu iş sözleşmeleri sayesinde ücretlerde iyileştirmeler sağlandığını, süt yardımının artırıldığını ve iş riski priminde düzenlemelere gidildiğini belirtti. İş yerlerindeki fiziki koşulların iyileştirilmesi çerçevesinde soyunma odalarının yenilendiğini de dile getiren Topuz, yönetiminin hiçbir çalışma yapmadığına ilişkin eleştirileri kabul etmedi.

Topuz'un konuşması sırasında bazı üyeler tepki gösterdi ve sözlü tartışma yaşandı. Bir grup üyenin salonu terk etmesinin ardından salonda "Yalancı başkan istemiyoruz" sloganları atıldı.

Tartışmaların büyümesi üzerine divan kurulu üyeleri, tarafları sakin olmaya çağırdı. Yaşanan gerginliğin ardından Topuz, konuşmasını tamamladı.

Emrah Uraz 58 oyla başkan seçildi

Genel kurulda konuşmalar tamamlandıktan sonra seçime geçildi. Mevcut başkan Tuncay Topuz ile Emrah Uraz'ın yarıştığı seçimde Emrah Uraz 58 oy alırken, Tuncay Topuz 42 oyda kaldı. Bu sonuçla Emrah Uraz, Petrol-İş Bandırma Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Yeni yönetimde başkan yardımcılığı görevine Aydın Gevgin, mali başkan yardımcılığı görevine ise Ümit Ergün seçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine Turgut Ceyhan ile Mevlüt Sıvacı getirildi. Genel kurulda bunun yanı sıra denetim ve disiplin kurullarıyla merkez genel kurul delegeleri de belirlendi.