DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidiyor - Son Dakika
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DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti Heyeti İmralı\'ya gidiyor
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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidiyor. DEM Parti'den yapılan açıklamada heyetin yola çıktığı bildirildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

DEM PARTİ BÖYLE DUYURDU

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadesine yer verildi.

DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidiyor

HEYET, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmişti.

Beştepe'deki görüşmede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bulunmuştu.

DEM Parti Heyeti İmralı'ya gidiyor
Kaynak: ANKA

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