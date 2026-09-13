Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

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İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların denize atlayarak sudan çıkardığı Kalender, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Üsküdar'da Kız Kulesi açıklarında zıpkınla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 3-4 dakika su altında kalan Kalender'i fark eden vatandaşlar denize atlayarak kurtardı.

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

VATANDAŞLAR DENİZE ATLADI

Olay, saat 10.05 sıralarında Kız Kulesi yakınındaki sahilde meydana geldi. Dalgıç kıyafeti, paletleri ve zıpkınıyla balık avlayan Yusuf Kalender, su altında boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine iki kişi denize atladı. Kalender, vatandaşların yoğun çabası sonucu sudan çıkarılarak sahile taşındı.

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

SAHİLDE MÜDAHALE ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalender'e sahilde yaklaşık 5 dakika müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Kalender, ambulansla Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

O ANLAR KAMERADA

Kalender'in kurtarılması sırasında yaşanan hareketli anları, bölgede bulunan fotoğraf sanatçısı Ekrem Kalkan görüntüledi.

Kız Kulesi, İstanbul, Üsküdar, Sudan, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı - Son Dakika
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