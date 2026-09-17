Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi - Son Dakika
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Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

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Bologna'da yalnızca 4 Serie A maçının ardından görevden alınan Domenico Tedesco'nun ayrılığına ilişkin İtalyan köşe yazarı Emmanuele Atturo'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Atturo, kadronun Tedesco'nun oyun anlayışına uygun şekilde güçlendirilmediğini savunurken, teknik adamın takımın bazı deneyimli oyuncularıyla sorun yaşadığı veya kulüple transfer politikası konusunda anlaşmazlığa düştüğü yönündeki görüşleri de aktardı.

Domenico Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü. Fenerbahçe'nin ardından İtalyan ekibinin başına geçen teknik adam, Serie A'da yalnızca 4 karşılaşmanın ardından görevinden alındı.

İtalyan köşe yazarı Emmanuele Atturo, Ultimo Uomo'da yayımlanan "Tedesco'nun görevden alınması, Bologna için kötü bir işaret" başlıklı yazısında ayrılığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BOLOGNA'NIN ZOR BİR DENGE BULMASI GEREKİYORDU"

Bologna'nın Tedesco yönetiminde çıktığı dört maçta yalnızca 1 puan topladığını belirten Atturo, takımın ortaya koyduğu futbolun aldığı sonuçlardan daha fazlasını hak ettiğini savundu.

Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

Tedesco'nun daha fazla pas oyununa dayanan, orta saha oyuncularını oyun kurulumunda öne çıkaran ve temponun kontrol edilmesini isteyen bir futbol anlayışına sahip olduğunu belirten Atturo, Bologna'nın mevcut yapısıyla bu sisteme uyum sağlamakta zorlandığını ifade etti.

TRANSFER DÖNEMİ TEDESCO'NUN İŞİNİ ZORLAŞTIRDI

Atturo'ya göre Tedesco'nun önündeki sorunlardan biri de kadro yapılanmasıydı. Bologna'nın geçen sezona göre güç kaybettiğini savunan İtalyan yazar, takımın omurgasındaki önemli oyuncuların ayrılmasına dikkat çekti. Lucumì, Freuler ve Castro'nun yanı sıra Jonathan Rowe'un da ayrıldığını belirten Atturo, özellikle Rowe'un transfer döneminin son saatlerinde satılmasının süreci daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

"ASIL SORUN GELMEYEN OYUNCULARDI"

Atturo, Bologna'nın transfer dönemindeki temel problemin yalnızca ayrılan veya kadroya katılan futbolcular olmadığını savundu. İtalyan yazara göre takımın güvenilir bir kaleci, oyun kurucu, dörtlü savunmaya uygun bir stoper, dinamik bir merkez orta saha ve santrfor ihtiyacı karşılanmadı.

"KAFASINI DUVARA VURUYOR GİBİYDİ"

Bologna'nın savunma performansına da değinen Atturo, kaleci probleminin uzun süredir devam ettiğini belirtti. Tedesco'nun mevcut şartlarda uygun oyun formülünü bulmakta zorlandığını söyleyen yazar, dikkat çeken şu ifadeyi kullandı:

"Teknik direktör Bologna için uygun formülü bulmaya çalışırken adeta kafasını duvara vuruyor gibiydi."

Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

SOYUNMA ODASI İDDİASI

Tedesco'nun gönderilmesine ilişkin bir başka ihtimalin ise soyunma odasında yaşanan sorunlar olduğu belirtildi. Atturo, bir görüşe göre Tedesco'nun takımın "ağabeyleri" olarak nitelendirilen oyuncu grubunu karşısına aldığını aktardı. Başka bir görüşe göre ise teknik direktör ile kulüp arasında transfer politikası nedeniyle doğrudan bir anlaşmazlık yaşandı.

Tedesco'nun kovulmasının perde arkası ortaya çıktı: Kafasını duvara vuruyor gibiydi

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞU GİBİ YİNE TUHAF BİR AYRILIK"

Atturo, yalnızca dört haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gidilmesini de eleştirdi. Bologna'nın performans açısından tamamen çökmediğini savunan İtalyan yazar, Tedesco'nun ayrılığını Fenerbahçe ve Belçika dönemleriyle karşılaştırarak "yine tuhaf bir ayrılık" değerlendirmesinde bulundu.

Domenico TedescoFenerbahçeBolognaSporSon Dakika

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