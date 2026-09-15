Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı - Son Dakika
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Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı

Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı
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ABD'de 78 yaşındaki bir kadın ve eşi, piyango oynarken yapılan bir hata sayesinde 136 bin 660 dolar (yaklaşık 6 milyon 647 bin TL) kazandı. Adamın kendi kuponu yerine yanlışlıkla eşinin kuponunu yeniden oynatması büyük ikramiyeyi getirirken çift, kazancın bir bölümünü torunlarının üniversite masrafları için kullanacağını açıkladı.

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki bir kadın, eşiyle çıktığı bir akşamda hayatının sürprizini yaşadı. İsmini açıklamayan kadın ile eşi, bir buluşma için gittikleri restoranda Michigan Lottery'nin Club Keno oyunundan birer kupon satın aldı.

YANLIŞLIKLA EŞİNİN KUPONUNU OYNADI

Çift, buluşmanın ardından başka bir bara geçti. Burada yeniden piyango oynamak isteyen adam, kendi kuponu yerine yanlışlıkla eşinin daha önce oynadığı kuponu tekrar oynattı.

İlk anda fark edilmeyen hata, kısa süre sonra çifte büyük bir servet kazandırdı.

EKRANA BAKINCA GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Çift, çekiliş sonuçlarını takip ederken kupondaki 9 sayının çekilen 20 sayı arasında bulunduğunu gördü. Yanlışlıkla yeniden oynanan kuponun 136 bin 660 dolar (yaklaşık 6 milyon 647 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

78 yaşındaki kadın, kazancın tamamen beklenmedik olduğunu belirterek paranın kendilerine maddi anlamda büyük rahatlık sağlayacağını söyledi.

PARANIN BİR KISMI TORUNLARINA

Çift, ikramiyenin bir bölümünü torunlarının üniversite masraflarına yardımcı olmak için kullanacaklarını, kalan parayı ise birikim olarak değerlendireceklerini açıkladı.

Böylece adamın kendi kuponu yerine eşinin kuponunu yeniden oynatmasıyla yaptığı hata, çiftin hayatını değiştiren 136 bin 660 dolarlık bir kazanca dönüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Yanlış kuponu oynadı, 6 milyon lira kazandı - Son Dakika

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