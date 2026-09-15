Doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek, Bitlis'ten Van'a helikopterle nakledildi - Son Dakika
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Doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek, Bitlis'ten Van'a helikopterle nakledildi

Doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek, Bitlis\'ten Van\'a helikopterle nakledildi
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Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde doğumsal kalp rahatsızlığı tespit edilen 1 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen sevk, bebeğin ailesine umut oldu.

Bitlis'te dünyaya gelen henüz 1 günlük bebek, doğumsal kalp rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

HAVA AMBULANSIYLA VAN’A NAKLEDİLDİ

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerin ardından, ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğu belirlenen bebek için hava ambulansı talep edildi. Minik hasta, sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla gerçekleştirilen sevk sırasında bebeğin sağlık durumu yakından takip edilirken, minik hasta ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki sağlık ekiplerine teslim edildi.

AİLESİNE UMUT OLDU

Öte yandan, henüz 1 günlük olan bebeğin sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılması ailesine de umut oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Doğumsal kalp rahatsızlığı olan 1 günlük bebek, Bitlis'ten Van'a helikopterle nakledildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • okan okan:
    nerede o CHP’liler 0 1 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    eskiden amblulans bulamiyorduk, çok şükür şimdi ucak helikopter ambulans var.halen nankörlerde var. 0 0 Yanıtla
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