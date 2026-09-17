Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti - Son Dakika
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Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

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Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti
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Balıkesir'de görüntülenen bir kişinin Aziz Yıldırım'a olan benzerliği dikkat çekti. Beyaz saçları, yüz hatları ve gözlükleriyle Yıldırım'ı anımsatan kişinin görüntüsü, "Bu kadar da benzerlik olmaz" dedirtti.

Balıkesir'de kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen bir kişinin Aziz Yıldırım'a benzerliği dikkat çekti. Özellikle beyaz saçları ve gözlükleriyle Yıldırım'ı anımsatan kişi, ilk bakışta şaşırttı.

İLK BAKIŞTA AZİZ YILDIRIM'I ANDIRDI

Görüntülerde kişinin yüz hatları ve genel görünümü de Aziz Yıldırım'la benzerlik gösteriyor. İkilinin fotoğrafları yan yana getirildiğinde benzerlik daha da belirgin hale geliyor.

Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti

"BU KADAR DA BENZERLİK OLMAZ" DEDİRTTİ

Balıkesir'de görüntülenen kişinin Aziz Yıldırım olmadığının anlaşılmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. Benzerlik, "Gören bir daha bakıyor" yorumunu beraberinde getirecek cinsten.

Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti
Aziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeBalıkesirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Aziz Yıldırımda meymenet yok. Bu nur yüzlü. Yani benzetme alakasız. 0 1 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu Cemilrepost Demiroğlu:
    Aziz Yıldırım sağlam çakmış , unutamıyorlar 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gören Aziz Yıldırım sandı! Benzerlik yok artık dedirtti - Son Dakika
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