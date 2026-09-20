İran, ABD ile savaşı bitirmek için üç şartını Katar ve Pakistan üzerinden iletti - Son Dakika
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İran, ABD ile savaşı bitirmek için üç şartını Katar ve Pakistan üzerinden iletti

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İran, ABD ile savaşı bitirmek için üç şartını Katar ve Pakistan üzerinden iletti
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile savaşın bitmesi için şartlarını Katar ve Pakistanlı ara buluculara ilettiğini açıkladı. Rızai, şartlar arasında cephelerde savaşın bitmesi, kaynakların serbest bırakılması ve ablukanın kaldırılmasını saydı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD ile devam eden gerilimin sona erdirilmesi için şartlarını Katar ve Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ilettiklerini açıkladı.

Rızai, Katar basınına yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle olası müzakerelere ilişkin Tahran’ın beklentilerini paylaştı.

İRAN’IN 3 ŞARTI

İranlı yetkili, çatışmaların sona erdirilmesi için üç temel şart öne sürdüklerini belirtti.

Rızai, "Tahran yönetimi; tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini, İran'ın dondurulmuş kaynaklarının serbest bırakılmasını ve İran limanlarına yönelik ablukanın kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

İran ayrıca Suudi Arabistan ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmaların da sona ermesini talep etti.

MESAJLAR ARABULUCULAR ÜZERİNDEN İLETİLDİ

Rızai, İran’ın ABD ile doğrudan ya da dolaylı müzakereler konusunda şartlarını Katar ve Pakistan üzerinden aktardığını belirtti.

Bölgedeki askeri ve siyasi gerilimin devam ettiği süreçte yapılan açıklama, Tahran-Washington hattında olası diplomatik temasların yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDiplomasiPolitikaPakistanKatarDünyaİranSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Abd kasanızı boşaltmadan gitmez, İran kaybederse sırada biz varız o yüzden İran’ı desteklemeliyiz. 4 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner zurnaci samo Oner:
    he he bekle alırsın 0 3 Yanıtla
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