Nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı dağ keçisi Kemer\'de tedaviye alındı

Kemer'de yaralı halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi, Kemer Belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında Merkez Mahallesi'nde bulunan Botanik Park'ta yaralı bir dağ keçisi buldu. Durumun Kemer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı keçiyi yakalayarak Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Merkezde tedavi altına alınan dağ keçisinin sağlık durumunun takip edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.