Kemer Çıralı'da son caretta yuvası açıldı, 3 bin 500 caretta denize ulaştı - Son Dakika
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Kemer Çıralı'da son caretta yuvası açıldı, 3 bin 500 caretta denize ulaştı

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Kemer Çıralı\'da son caretta yuvası açıldı, 3 bin 500 caretta denize ulaştı
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Kemer'deki Çıralı sahilinde son caretta yuvası, geçen aylarda hayatını kaybeden Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca'nın oğlu Azem Sarıca anısına açıldı. Bu yıl 117 yuvadan çıkan 3 bin 500 caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesi olan caretta carettaların yuvalama alanları arasında yer alan Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı sahilinde son yuva açıldı.

Son yuvanın açılış etkinliğine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya, Çıralı'da tatilini sürdüren yerli ve yabancı misafirler ile vatandaşlar katıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokol kapsamında ve Kemer Belediyesi destekleriyle koruma ve izleme çalışmaları devam eden Çıralı sahilinde bu yıl 117 yuvadan çıkan 3 bin 500 caretta carettanın denizle buluştuğu belirtildi. Son yuva açılışı, geçen aylarda hayatını kaybeden Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca'nın oğlu Azem Sarıca anısına açıldı.

Başkan Topaloğlu, mahalle muhtarı Sarıca ve kooperatif başkanı Altınkaya, son yuvanın açılışını gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı misafirler ile vatandaşlar, carretta carettaların denize doğru olan yolculuğunu cep telefonu ile görüntüledi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel sahilleri arasında yer alan Çıralı sahilimiz, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların yuvalama alanı. Bugün düzenlenen etkinlikle son yuvamızı da açtık. Son yuvamız Ulupınar Mahalle Muhtarımız Salih Sarıca'nın vefat eden oğlu Azem Sarıca anısına açıldı. Kemer Belediyesi olarak caretta carettaların korunması için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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