Kemer\'de Sea To Sky Enduro\'nun dağ etabını Alman sporcu Manuel Lettenbichler kazandı

Kemer'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dağ etabıyla sona erdi. 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağında ve organizasyonun 7'nci etabı kapsamında gerçekleştirilen yarışın dağ etabını, Alman sporcu Manuel Lettenbichler kazandı.

Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve diğer sponsorların destekleriyle KEMK tarafından düzenlenen yarışlara, 36 ülkeden 370 sporcu katıldı. Yarışların dağ etabı, Çamyuva Plajı'ndan start aldı. Sporcular, tepelerden, kayalıklardan ve dar patikalardan geçerek dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Bazı sporcuların zaman zaman zor anlar yaşadığı yarışta katılımcılar, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için büyük efor sarf etti. Yarışları izlemeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi de renkli görüntülerin ortaya çıktığı anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Zirvede ödül töreni

Yarışların ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törene, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir'in yanı sıra Antalya ve Kemer protokolünden isimler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dağ etabında, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ilk ulaşan Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinci oldu. Bulgar sporcu Teodor Kabakchiev ikinci, İspanyol sporcu Mario Roman ise üçüncü sırada yer aldı.