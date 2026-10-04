Burdur Kemer Elmacık'ta köylüler, toplulaştırmada 13-14 kişinin mağdur olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Burdur Kemer Elmacık'ta köylüler, toplulaştırmada 13-14 kişinin mağdur olduğunu iddia etti

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Burdur Kemer Elmacık\'ta köylüler, toplulaştırmada 13-14 kişinin mağdur olduğunu iddia etti
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Burdur Kemer Elmacık'ta köylüler, toplulaştırmada verilen yerlerin bir yıl sonra yeniden değiştirildiğini öne sürdü. Ali Ünal yaklaşık 13-14 kişinin mağdur olduğunu söylerken, Orhan Ayyıldız ve Ömer Kaçar 1 yıl ekip biçtikleri tarlalarının yerinde kalmasını istedi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Elmacık Köyü sakinleri, arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında kendilerine teslim edilen bazı arazilerin daha sonra yeniden değiştirildiğini iddia etti. Köylülerden Ali Ünal, yaklaşık 13-14 kişinin mağdur olduğunu söylerken, Orhan Ayyıldız ve Ömer Kaçar da 1 yıl ekip biçtikleri tarlalarının yerlerinin değiştirildiğini belirterek, daha önce teslim edilen arazilerin yerinde kalmasını talep etti.

Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Elmacık Köyü'nde yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarıyla ilgili köylüler açıklama yaptı. Köylüler, askı ve itiraz süreçlerinin ardından sınırları belirlenerek kendilerine teslim edilen bazı arazilerin yaklaşık bir yıl sonra yeniden değiştirildiğini öne sürdü.

"YAKLAŞIK 13-14 VATANDAŞ MAĞDUR DURUMDA"

Köylülerden Ali Ünal, toplulaştırma çalışmasının başlangıcında vatandaşlara mağdur edilmeyeceklerinin söylendiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Kemer ilçesi Elmacık Köyü'nde toplulaştırma yapılacağı halka danışılarak anlatıldı. Isparta Bölge Müdürlüğü tarafından halkın mağdur edilmeyeceği, parça arazilerinin bir arada toplanacağı, bölge müdürü ve DSİ Bölge Müdürlüğü elemanları tarafından vatandaşa anlatıldı. Vatandaş da parça araziler toplanacağı için bu işi hoşgörüyle karşıladı. Tarlalarının nerede toplanacağı, vatandaştan dilekçe alınarak belirlendi. Bu çerçevede arazilerde toplulaştırma yapıldı, askı süresi belirlendi. Askı ve itiraz süreleri geçtikten sonra tekrar vatandaşın isteği doğrultusunda değişiklikler yapıldı.

Ancak askı süresi bittikten ve tarlaların sınır çizgileri çakıldıktan sonra verilen yerlerde yeniden değişiklik yapıldı. Neticesinde biz bu durumdan razı olmadığımızı belirttik. Vatandaşın tarlasını 300 metre aşağıdaki bir yere taşıyamadığını gördük. Buna karşılık bir firmanın 5 kilometre ilerideki kıraç bir yerinin sulu bir yere getirildiğini gördük. Bize daha önce verilen yerler iptal oldu. Yani şu anda gördüğünüz yerler değiştirildi. Biz vatandaş olarak bu arazileri bir yıl kullandık, mahsullerimizi kaldırdık.

Bu durumu Isparta Bölge Müdürlüğüne ve müdür yardımcısına ilettik. Dilekçelerle müdür beyden randevu istedik. Müdür bey bizi müdür yardımcısına yönlendirdi. Müdür yardımcısı bize kendi ağzıyla, 'Eski yerlerinizde kalacaksınız' dediği halde bir hafta, 10 gün sonra bu yerlerin değiştiğini gördük. Yaklaşık burada 13-14 kişi civarında vatandaş mağdur durumdadır."

"KÖYLÜNÜN ASLA MAĞDUR EDİLMEYECEĞİ SÖYLENDİ"

Orhan Ayyıldız da şunları söyledi:

"Başlangıçta Bölge Müdürlüğünün vatandaşa taahhüt ettiği, camiye astığı ve köylülere dağıttığı bildiride köylünün asla mağdur edilmeyeceği, büyük parça tarlanın yerinde kalacağı, küçük parçaların da mümkünse onun yanına alınacağı söyleniyordu. Ama şimdi görüyoruz ki istedikleri gibi, istedikleri yere oynatabiliyorlar. Benim üç parça yerim vardı, hala yine üç parça. Hiçbir değişiklik olmadı ama büyük parça tarlam yer değiştiriyor."

"BİR YIL KULLANDIKTAN SONRA ŞİMDİ ELİMİZDEN ALINIYOR"

Ömer Kaçar ise tarlaların sınırlarının ölçüldüğünü, planlamanın yapıldığını ve arazilerin kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Tarlaların sınırları belli oldu ve tarlalarımız bize teslim edildi. Biz Tarım İl Müdürlüğüne gittik. Destekleme almak için 'Bu tarla bizimdir, ekiyoruz' diye dilekçe verdik. Ondan sonra bu tarlaları bir yıl kullandık. Bir yıl kullandıktan sonra şimdi elimizden alınıyor. İtiraz süresi bitmiş, her şey bitmiş. Bir vatandaş gittiği zaman itiraz edemiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Ali ÜnalEkonomiGüncelBurdurKemerYerelSon Dakika

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