Çıralı'da caretta koruma sezonu tamamlandı, 117 yuvadan 3 bin 500 yavru denize ulaştı - Son Dakika
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Çıralı'da caretta koruma sezonu tamamlandı, 117 yuvadan 3 bin 500 yavru denize ulaştı

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Çıralı\'da caretta koruma sezonu tamamlandı, 117 yuvadan 3 bin 500 yavru denize ulaştı
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Kemer'deki Çıralı Sahili'nde nesli tehlike altındaki caretta carettalar için yürütülen koruma ve izleme çalışmaları bu yıl tamamlandı. Bu yıl 117 yuvadan çıkan 3 bin 500 caretta yavrusu denize ulaştı.

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından biri olan Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde, bu yıl 117 yuvadan çıkan 3 bin 500 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasındaki protokol kapsamında gerçekleştirilen ve Kemer Belediyesi destekleriyle yürütülen koruma ve izleme çalışmalarında bu yıl sona gelindi.

Sahildeki son yuvanın kontrol amaçlı açılış etkinliğine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ulupınar Mahalle Muhtarı Salih Sarıca, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya ile turistler katıldı.

Son yuvadan çıkan yavrular, denizle buluştu. O anlara şahit olan turistler de caretta caretta yavrularının fotoğraflarını çekti.

Başkan Topaloğlu, belediye olarak nesli tehdit altındaki caretta carettaların korunması amacıyla ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kooperatif Başkanı Habip Altınkaya ise bu yıl sahildeki 117 yuvadan 3 bin 500 caretta caretta yavrusunun denizle buluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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