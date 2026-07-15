Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışmasının 14 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde Hakan Temiz, hem hayat hikâyesi hem de yarışmada verdiği kritik kararla gündeme damgasını vurdu. Altın borcunu ödeyebilmek için yarışmaya katıldığını dile getiren Temiz, bankanın teklifini kabul ettikten sonra büyük bir fırsatı kaçırırken, annesiyle ilgili sarf ettiği sözler de stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

RİSKE GİRMEDİ, 260 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yarışmanın ilk dakikalarında başarılı bir grafik çizen ve kutuları birer birer eleyen Hakan Temiz, ilerleyen bölümlerde kritik kutuların açılmasıyla birlikte zorlu kararlar vermek zorunda kaldı. Bankadan gelen 260 bin TL'lik teklif karşısında daha fazla riske girmek istemeyen yarışmacı, "yokum" demek yerine teklifi kabul ederek yarışmayı sonlandırdı.

KUTUSUNDAN YARIM MİLYON TL ÇIKTI

Hakan Temiz'in yarışmadan çekilmesinin ardından, bankaya sattığı kendi kutusu açıldı. Kutu açıldığında stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaşandı; çünkü Temiz'in önünde duran kutuda tam 500 bin TL olduğu ortaya çıktı. Yarışmacı, bankanın teklifini kabul ederek kendi kutusundaki ödüle kıyasla 240 bin TL daha az kazanmış oldu.

1 MİLYON 850 BİN TL'LİK BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI

Yarışmanın asıl büyük sürprizi ise son saniyelerde yaşandı. Sunucu Esra Erol, Hakan Temiz'in yarışmaya devam etmesi ve teklifi reddetmesi durumunda, bankanın bir sonraki aşamada kendisine tam 1 milyon 850 bin TL teklif edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından stüdyodakiler adeta donup kalırken, altın borcunu kapatmak için yarışan Temiz de kaçırdığı dev fırsat karşısında üzüntüsünü gizleyemedi.