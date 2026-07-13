830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı - Son Dakika
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830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı
13.07.2026 23:45
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830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışan çiftçi içerik üreticisi, boğanın kendisini üstünden atmasının ardından kısa sürede boğadan at olmayacağını anladı. Bu anlar kısa süre içerisinde gündem oldu.

Çiftçilik yapan bir içerik üreticisi, çiftliğindeki 830 kilogram ağırlığındaki devasa boğayı at gibi sürmeye çalışınca olanlar oldu.

BOĞADAN AT OLMAYACAĞINI SERT ŞEKİLDE ANLADI

Sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere kamera karşısına geçen çılgın çiftçi, dev cüsseli boğanın sırtına binerek onu bir at gibi yönlendirmek istedi. Ancak durumdan hiç de memnun olmayan 830 kiloluk boğa, üzerindeki adamı sırtından atmak için saniyeler içinde harekete geçti. Güçlü bir hamleyle çiftçiyi üzerinden fırlatan boğa, sahibine adeta ders verdi.

830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yaşadığı sert düşüşün ardından kısa sürede boğadan at olmayacağını acı bir tecrübeyle anlayan içerik üreticisinin o anları kameraya saniye saniye yansıdı. Tehlikeli denemenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Ucuz kurtulmuş", "Boğayla şaka olmayacağını öğrenmiştir" gibi yorumlarda bulunarak yapılan hareketin tehlikesine dikkat çekti.

Güncel, Yaşam, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı - Son Dakika

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