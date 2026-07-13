830 kiloluk boğasını at gibi sürmeye çalışınca hayatının dersini aldı

Çiftçilik yapan bir içerik üreticisi, çiftliğindeki 830 kilogram ağırlığındaki devasa boğayı at gibi sürmeye çalışınca olanlar oldu.

BOĞADAN AT OLMAYACAĞINI SERT ŞEKİLDE ANLADI

Sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere kamera karşısına geçen çılgın çiftçi, dev cüsseli boğanın sırtına binerek onu bir at gibi yönlendirmek istedi. Ancak durumdan hiç de memnun olmayan 830 kiloluk boğa, üzerindeki adamı sırtından atmak için saniyeler içinde harekete geçti. Güçlü bir hamleyle çiftçiyi üzerinden fırlatan boğa, sahibine adeta ders verdi.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yaşadığı sert düşüşün ardından kısa sürede boğadan at olmayacağını acı bir tecrübeyle anlayan içerik üreticisinin o anları kameraya saniye saniye yansıdı. Tehlikeli denemenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, "Ucuz kurtulmuş", "Boğayla şaka olmayacağını öğrenmiştir" gibi yorumlarda bulunarak yapılan hareketin tehlikesine dikkat çekti.