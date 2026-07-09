Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi - Son Dakika
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Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

09.07.2026 17:11
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Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki Huiteng Shoes adlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi yanarak can verdi. Yerel yetkililer, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması ve yangının nedeninin hızla araştırılarak sorumluların hesap vermesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi.

Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki Huiteng Shoes adlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangında acı tablo ortaya çıktı. Çin basını, fabrikada yükselen alevlerin ardından çıkan yangında 28 kişinin yanarak can verdiğini bildirdi. Yerel yetkililer, facianın ardından yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

35 itfaiye aracının aynı anda alevlere müdahale ettiği felakette ekipleri 183 kişiyi ise sağ salim kurtardı. 

Yangın sırasında fabrikada olan işçilerden bazıları can havliyle binanın çatısına tırmandı ve alevlerin söndürülmesini bekledi. 

Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Xİ JİNPİNG'DEN "TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN" TALİMATI

Büyük facianın ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping resmi bir açıklama yaparak, yaralıların tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması ve yangının nedeninin hızla araştırılarak sorumluların hesap vermesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi.

"BU OLAYLARDAN DERS ÇIKARILMALI"

Açıklamasında bu yıl ülkede meydana gelen çok sayıdaki iş kazasına da dikkat çeken Devlet Başkanı Xi Jinping; ülke genelindeki yerel yönetimler ve ilgili kurumların yaşanan bu ölümcül olaylardan ders çıkarması, fabrikalardaki gizli riskleri ortadan kaldırmak için kapsamlı denetimler yapması ve benzer faciaların bir daha önlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi - Son Dakika

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