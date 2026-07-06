Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor

28 Şubat’taki ABD- İsrail ortak hava saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen 6 günlük devlet cenazesi, Kum kentinde tarihi anlara sahne oluyor. Şehirdeki Cemkeran Camii çevresinde toplanan binlerce kişi, Hamaney’in cenaze namazı öncesi kılınacak sabah namazını bekliyor.

HAYAT DURDU

İran İslam Cumhuriyeti'ni 36 yıl boyunca yöneten ve şubat ayı sonunda uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Ali Hamaney’e veda etmek için ülke genelinde adeta hayat durdu. Başkent Tahran'daki milyonlarca kişilik devasa veda yürüyüşünün ardından naaş, Şii dünyasının en önemli kutsal merkezlerinden biri olan Kum kentine getirildi.

Gece yarısından itibaren ellerinde bayraklar, intikam sloganları içeren dövizler ve Hamaney’in portreleriyle Cemkeran Camii’ne akın eden mahşeri kalabalık, sabah ezanını ve ardından kılınacak cenaze namazını büyük bir huşu içinde beklemeye başladı.

Toplanan devasa kalabalığın elindeki kırmızı intikam bayrakları da dikkat çekti.

MİLYONLARIN KATILIMIYLA TARİHİN EN BÜYÜK YAS AYİNİ

Yetkililer ve uluslararası gözlemciler, Tahran sokaklarındaki törenlerden itibaren sürece katılan insan sayısının şu ana kadar yaklaşık 12 ila 15 milyon kişiye ulaştığını tahmin ediyor. Katılım oranının bu denli yüksek olması, Hamaney'in cenazesini modern tarihin en kalabalık ve en büyük cenaze törenlerinden biri haline getirdi.

CENAZE ÖNCE IRAK'TAKİ KUTSAL TOPRAKLARA GÖTÜRÜLECEK

Kum kentinde kılınacak namazın ardından dini lider için hazırlanan sonraki resmi programın rotası şu şekilde ilerleyecek:

Salı akşamı Ayetullah Ali Hamaney’in naaşı uçakla Irak’ın Şii dünyası için sembolik önemi en yüksek olan kutsal kenti Necef’e nakledilecek.

Çarşamba günü Irak programı kapsamında Necef’teki İmam Ali Türbesi ile Kerbela’daki İmam Hüseyin Türbesi ziyaret edilecek. Naaş başında büyük dini ritüeller düzenlenecek.

PERŞEMBE GÜNÜ MEŞHED'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Irak'taki kutsal mekanların ziyaret edilmesinin hemen ardından Hamaney'in naaşı perşembe günü helikopter ve uçaklarla yeniden İran’a geri getirilecek. Tarihi cenaze alayının ve 6 günlük yas sürecinin son durağı, dini liderin doğduğu şehir olan Meşhed olacak. Hamaney, milyonlarca müminin her yıl ziyaret ettiği Meşhed'deki dünyaca ünlü İmam Rıza Türbesi yerleşkesinde dualarla toprağa verilecek.