"Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı - Son Dakika
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"Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı

"Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı
18.06.2026 22:37
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Mamak'ta şehitlerin aziz hatıralarını gelecek nesillere taşımak amacıyla hayata geçirilen "Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi kapsamında hazırlanan Şahit Belgeseli, düzenlenen gala programıyla ilk kez izleyici karşısına çıktı. Şehit ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı gecede, vatan uğruna can veren kahramanların hayat hikâyeleri ve geride bıraktıkları emanetler bir kez daha hafızalara kazındı. Belgesel, şehitlerin fedakârlıklarını genç kuşaklara aktarma hedefiyle büyük beğeni topladı.

Mamak'ta şehitlerin aziz hatıralarını gelecek nesillere taşımak amacıyla hayata geçirilen "Mamak Şehitleriyle Yaşıyor" projesi kapsamında hazırlanan "Şahit Belgeseli", düzenlenen gala programıyla ilk kez izleyici karşısına çıktı. Şehit ailelerinin duygu dolu anlar yaşadığı gecede, vatan uğruna can veren kahramanların hayat hikâyeleri ve geride bıraktıkları emanetler bir kez daha hafızalara kazındı. Belgesel, şehitlerin fedakârlıklarını genç kuşaklara aktarma hedefiyle büyük beğeni topladı.

Mamak Kaymakamlığı tarafından, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında hazırlanan belgeselin gala gösterimi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Medya Ankara'nın yapımcılığını üstlendiği belgeselin ilk gösterimine şehit aileleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TABELALAR YALNIZCA BİRER İSİMDEN İBARET DEĞİLDİR"

Programın açılış konuşmasını yapan Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Mamak'ın vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiş kahraman ailelerin yaşadığı özel bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçedeki okul, kütüphane, cadde ve parklarda yer alan şehit isimlerinin yalnızca bir tabeladan ibaret olmadığını vurgulayan Kaya, bu isimlerin arkasında milletin bağımsızlığı uğruna canını ortaya koyan kahramanların hikâyelerinin bulunduğunu söyledi.

11 ŞEHİDİN HATIRALARI BELGESELDE YAŞATILDI

Proje kapsamında isimleri okullara verilen 27 şehidin ailelerine ulaşılmaya çalışıldığını belirten Kaymakam Kaya, çeşitli nedenlerle katılamayanlar dışında 11 şehit ailesiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şehitlerin hayat hikâyelerinin ve ailelerinin hatıralarının kayıt altına alındığını belirten Kaya, bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu ve projenin ilerleyen dönemlerde daha da genişletileceğini söyledi.

"ŞAHİT" KELİMESİNİN DERİN ANLAMI

Galaya katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Cihad Demirli ise şehitlerin hatıralarını yaşatmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Demirli, "Şahit" kavramının hakikati bilmek, unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak anlamına geldiğini belirterek, bugün eğitimden, bilimden ve kültürden söz edilebiliyorsa bunun arkasında şehitlerin fedakârlıklarının bulunduğunu ifade etti.

"OKULLARDAKİ ŞEHİT İSİMLERİ VATAN SEVGİSİNİN SEMBOLÜ"

Eğitim kurumlarında yaşatılan şehit isimlerinin öğrenciler için önemli bir bilinç oluşturduğunu söyleyen Demirli, her ismin ardında yarım kalmış bir hayat hikâyesi ve büyük bir fedakârlık bulunduğunu dile getirdi.

Demirli, öğrencilerin şehit aileleri ve şehitliklerle buluşturulmasının toplumsal aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirterek tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

"GENÇLERİMİZE BU MUKADDES MİRASI BIRAKACAĞIZ"

Belgesel gösteriminin ardından konuşan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gençtürk ise toplumsal hafızanın korunmasının önemine dikkat çekti.

Gençtürk, "Gençlerimize bu mirası bırakacağız. Onlar yarın bu ülkenin sorumluluğunu üstlendiklerinde şehitlerimizin hatıralarını yaşatarak vatanımıza ve milletimize sahip çıkacaklar" dedi.

"ŞEHİTLERİMİZLE GENÇ NESİLLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUZ"

Program sonunda konuşan Proje Koordinatörü Zeynep Kaya da projenin en değerli yönünün şehitlerin aziz hatıralarıyla genç nesiller arasında gönül köprüleri kurması olduğunu söyledi.

Şehit aileleriyle yapılan görüşmeler sırasında evlatlarının isimlerinin yaşatılmasının onlar için ne kadar anlamlı olduğunu yakından gördüklerini ifade eden Kaya, öğrencilerin de her gün karşılaştıkları bu isimler sayesinde vatan sevgisi ve fedakârlık bilinciyle buluştuklarını belirtti.

Belgeselin proje koordinatörlüğünü Zeynep Kaya üstlenirken, yapımcılığını Medya Ankara, yönetmenliğini Erdem Yeşer ve Bayram Polat gerçekleştirdi. Senaryosunu Öğretmen Nursel Erdoğan'ın kaleme aldığı belgeselde öğrenci ve öğretmenler de rol alarak projeye katkı sundu.

Yoğun katılımın olduğu gala programının ardından, Şahit Belgeselinin Mamak'taki tüm okullarda öğrencilere izletileceği açıklandı.

Mehmet Nebi Kaya, Belgesel, Ankara, Yaşam, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Ankara 'Mamak Şehitleriyle Yaşıyor' projesi Şahit Belgeseli ile geleceği iz bıraktı - Son Dakika

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