Cami İnşaatında İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yapımı devam eden cami inşaatında, üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Karakan (44) hayatını kaybetti, Osman Ş. (44) ise ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, kubbe kısmında sıva çalışması yapan Murat Karakan ile Osman Ş., üzerinde bulundukları iskeledeki kalasların kırılması sonucu 11 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat Karakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Osman Ş. ise ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Murat Karakan'ın cenazesi de olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Murat Karakan, Merdan Ü., ve Osman Ş.'nin cami inşaatında çalışmak üzere Çorum'dan, Aydın'a geldikleri öğrenildi. Merdan Ü.'nün ise olaydan 10 dakika önce çay içmek için iskeleden indiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: MELEK FIRAT/AYDIN,