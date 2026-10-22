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PSG Ibrahim Maza için Avrupa devleriyle yarışıyor!

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PSG Ibrahim Maza için Avrupa devleriyle yarışıyor!
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Fransız devi Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Cezayirli yıldız Ibrahim Maza'yı transfer etmek için harekete geçti. Genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında.

PSG'den Ibrahim Maza için transfer hamlesi! Avrupa devleri peşinde

Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Cezayirli yıldız Ibrahim Maza'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. PSG'nin genç futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir çaba göstermeye hazırlandığı iddia edildi.

Cezayirli gazeteci Brahim Hanifi'nin haberine göre PSG, Ibrahim Maza'yı ne pahasına olursa olsun transfer etmek istiyor. Teknik direktör Luis Enrique'nin, hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen genç oyuncunun çok yönlü oyun yapısını beğendiği belirtiliyor.

AVRUPA DEVLERİ TRANSFER İÇİN DEVREDE

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Maza, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. PSG'nin yanı sıra Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Tottenham'ın da genç futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Bayer Leverkusen ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maza'yı takımda tutmak için yeni kontrat görüşmelerine başladı. Henüz PSG tarafından yapılmış resmi bir teklif veya doğrulanmış transfer görüşmesi bulunmuyor

LeverkusenFransızBayerPSGSon Dakika

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