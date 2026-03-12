Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı - Son Dakika
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı

Halil Umut Meler\'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi\'ni karıştırdı
12.03.2026 10:19
Halil Umut Meler'in Bayer Leverkusen–Arsenal maçının son dakikalarında Arsenal lehine verdiği penaltı kararı tartışma yarattı ve Leverkusen cephesi karara sert tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayer Leverkusen ile Arsenal arasında oynanan karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, maçın son dakikalarında verdiği penaltı kararıyla gündem oldu. Arsenal'in beraberliği yakaladığı pozisyon Alman ekibinin cephesinde büyük tepki topladı.

MAÇIN KADERİNİ PENALTI BELİRLEDİ

Almanya'da oynanan mücadelede Bayer Leverkusen uzun süre karşılaşmayı 1-0 önde götürdü. Ancak maçın son bölümünde yaşanan bir pozisyon karşılaşmanın seyrini değiştirdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

Arsenal atağında Noni Madueke sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Madueke'nin Bayer Leverkusenli Alejandro Grimaldo ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalmasının ardından Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

Arsenal'de topun başına geçen Kai Havertz, 89. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı geceyi karıştırdı

LEVERKUSEN CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Bayer Leverkusen cephesinden hakem kararına sert itiraz geldi. Alman ekibinin teknik direktörü Kasper Hjulmand, pozisyonda penaltı olmadığını savundu.

Hjulmand maç sonrası yaptığı açıklamada, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, pozisyonun penaltı olmadığını vurgulayarak "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum." sözleriyle karara tepki gösterdi.

  • murat atis murat atis:
    Bir anlık dalgınlığına gelmiş fenerbahçe sanmış. 25 11 Yanıtla
    nevzat ak nevzat ak:
    gs sanmış. arkadaş yanlış yazmış türkçe öğretmeni bana düzelt dedi 0 1
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    BECERİKSİZ 11 2 Yanıtla
  • Yarengüme Yarengüme:
    Büyük hata, maçın kaderini etkilemiş. 2 1 Yanıtla
  • 454545 454545:
    Bunlardan hakem falan olmaz Turkiye liglerinde yaptiklari avrupada yapmaya calisiyorlar pozisyon penalti falann degil alman takimi hakli 2 0 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Halil Umut Fener olmuş. 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.