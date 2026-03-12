Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı

12.03.2026 01:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 16 turundaki ilk maçlarda Bayer Leverkusen ve Real Madrid galip geldi. 6 İngiliz ekibi zorlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 4 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma oynandı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen konuk ettiği İngiliz temsilcisi Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Fransız takımı Paris Saint-Germain sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 yendi.

Milli futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol takımı Real Madrid, Federico Valverde'nin hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Norveç ekibi Bodo/Glimt ağırladığı Portekiz temsilcisi Sporting'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, son 16 turunda mücadele eden 6 İngiliz ekibi de ilk maçlarda galibiyet alamazken rövanşlar öncesinde 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

Kaynak: AA

Real Madrid, Leverkusen, Futbol, Bayer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
00:02
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 02:04:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.