Arsenal, Leverkusen deplasmanında ucuz yırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

ARSENAL 89. DAKİKADA KURTULDU

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Bayer Leverkusen'in golü 46. dakikadaki korner organizasyonunda Robert Andrich ile geldi. Arsenal, 89. dakikada penaltıda Havertz'in attığı golle skora denge getirdi. Karşılaşmada daha fazla gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1beraberlikle sonuçlandı.

RÖVANŞ 17 MART'TA İNGİLTERE'DE

Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü İngiltere'de Arsenal'in sahasında oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.