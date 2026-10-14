Elazığ\'da bir adam çatıda önlem almadan kiremitleri kontrol etti, o anlar kamerada

Elazığ'da bir adam çatıda önlem almadan kiremitleri kontrol etti, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki bir binanın çatısına çıkan adam, hiçbir önlem almadan gezindi ve kiremitleri kontrol etti. Canını hiçe sayan adamın tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da bir binanın çatısına çıkan adamın tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayer Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs çatıda hiçbir önlem almadan gezindi ve kiremitleri kontrol etti. Canını hiçe sayan adamın hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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