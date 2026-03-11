Maçtan önce \'\'Hoş geldin\'\' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile Arsenal karşı karşıya geldi. Bay Arena'da oynanan mücadele, 1-1 berabere sonuçlandı.

'YENİDEN HOŞ GELDİN' PANKARTIYLA KARŞILANMIŞTI

Ev sahibi takımın taraftarları, geçmiş yıllarda Bayer Leverkusen forması giyen Alman oyuncu Kai Havertz için maç öncesinde 'Yeniden hoş geldin' ifadelerini içeren pankart açarak yıldız isme jest yaptı.

HAVERTZ ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Mücadelenin başlamasıyla birlikte Bayer Leverkusen'in golü 46. dakikadaki korner organizasyonunda Robert Andrich ile geldi. Arsenal, 89. dakikada penaltıda Havertz'in attığı golle skora denge getirdi. Havertz, eski takımına attığı gol sonrası sevinç gösterisi yapmazken, tüm statta büyük bir sessizlik oluştu.

RÖVANŞ 17 MART'TA İNGİLTERE'DE

Mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü İngiltere'de Arsenal'in sahasında oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.