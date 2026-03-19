Beşiktaş\'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, Bundesliga'dan 3 futbolcu transfer etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların hedefinde Bayer Leverkusen'de forma giyen Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrick Schick bulunuyor. Beşiktaş Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçını izleyerek oyuncular hakkında rapor hazırladığı belirtildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını şimdiden sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya Bundesliga'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, forvet ve kanat bölgelerine Bundesliga'dan 3 ismi istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDEKİ 3 İSİM

Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen 3 isim Martin Terrier, Nathan Tella ve Patrick Schick'i transfer listesine ekledi. Beşiktaş Futbol A Takım Koordinatörü Serkan Reçber'in Bayern Münih-Bayer Leverkusen maçını yerinde izlediği ve oyuncular hakkında rapor aldığı belirtildi.

SERDAL ADALI SCHICK'İ İSTİYOR

Schick transferini Başkan Serdal Adalı'nın da çok istediği, özellikle bu ismi transfer etmek için yoğun çaba sarf edileceği vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 33 maçta süre alan Patrik Schick, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Nathan Tella ise görev aldığı 15 maçta 3 asist, Martin Terrier ise 23 maçta 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 18:53:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.