Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri

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Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardığı Ernest Poku, İstanbul'a geldi. Gece saatlerinde İstanbul'a ulaşan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı taraftarlara verdiği ilk mesajda, "Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku ve kulübüyle transfer konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Transfer işlemlerini tamamlamak üzere yola çıkan genç futbolcu, saat 01.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı.

"TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Poku, Beşiktaş YouTube kanalına yaptığı ilk açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu, "İyi hissediyorum, zindeyim ve başlamaya hazırım. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarların havalimanında olması çok güzel bir şey. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl sabırsızlandığım şey ise onların önünde oynamak; o anı heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Bayer Leverkusen ile varılan mutabakata göre Poku'nun Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor. Söz konusu opsiyonun belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği belirtildi. Beşiktaş'ın genç oyuncuyla 1+4 yıllık sözleşme planladığı ve Poku'nun yıllık 3 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri

20 MİLYON EUROLUK OPSİYON

Sky Almanya'nın haberine göre Beşiktaş, Poku için Bayer Leverkusen'e 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 20 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunacağı öne sürüldü.

FIORENTINA'DAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Firenze Viola'nın haberine göre Poku, Fiorentina ile anlaşmasına rağmen son anda kararını değiştirdi. İtalyan ekibinin Bayer Leverkusen ile kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu dahil toplam 20 milyon euroyu bulan bir anlaşmaya vardığı ancak genç futbolcunun tercihi nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

ERNEST POKU KİMDİR?

AZ Alkmaar altyapısında yetişen Ernest Poku, geçtiğimiz sezon 10 milyon euro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Asıl mevkisi sağ kanat olan 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrforda da görev yapabiliyor. Poku, Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 8 asist kaydetti.

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Son Dakika Spor Beşiktaş gece yarısı bombayı patlattı! İşte ilk sözleri - Son Dakika

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