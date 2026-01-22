Albay Bayer, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Albay Bayer, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Albay Bayer, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
22.01.2026 12:32
Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Bayer, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albay Bayer, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Bayer, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'ın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafına oy veren Bayer, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

