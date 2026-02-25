İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

25.02.2026 08:21
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında dört karşılaşma tamamlandı. Atletico Madrid, Club Brugge'ü 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bodo/Glimt, Inter'i 2-1 mağlup ederek tarih yazdı. Newcastle United, Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek tur atladı. Bayer Leverkusen ise Olympiakos ile 0-0 berabere kalmasına rağmen son 16'ya yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçlarında dört karşılaşma tamamlandı. Devler Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar netleşmeye başladı.

ATLETICO FARKLI TURLADI

Gecenin ilk maçında Atletico Madrid, ilk karşılaşması 3-3 biten eşleşmenin rövanşında Club Brugge'ü 4-1 mağlup etti. Alexander Sörloth'un hat-trick yaptığı mücadelede İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

BODO/GLIMT'TEN TARİHİ BAŞARI

Gecenin en dikkat çeken sonucunda Inter, deplasmanda 3-1 kaybettiği Bodo/Glimt'i konuk etti. Norveç temsilcisi rövanşta da etkili bir performans sergiledi. Hauge ve Evjen'in golleriyle 2-0 öne geçen Bodo/Glimt, Bastoni'nin golüne rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı. Toplamda 5-2'lik üstünlük sağlayan 40 bin nüfuslu bir şehrin takımı Bodo/Glimt, son 16'ya kalarak tarih yazdı.

NEWCASTLE RAHAT GEÇTİ

Newcastle United, ilk maçta 6-1 mağlup ettiği Karabağ karşısında rövanşı da 3-2 kazanarak tur atladı. İngiliz temsilcisi toplam skorda rahat bir üstünlük kurdu.

LEVERKUSEN'E 0-0 YETTİ

İlk maçta Olympiakos'u 2-0 yenen Bayer Leverkusen, rövanşta Alman ekibi sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Leverkusen de son 16 biletini aldı.

