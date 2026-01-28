City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri

Haberin Videosunu İzleyin
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray\'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
28.01.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray\'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
Haber Videosu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu maç sonucuna göre play-off turundaki kaderini belirleyecek. Manchester City'nin, Galatasaray'ı 4 farklı skorla mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlama ihtimali artıyor. Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Newcastle United, Inter, Borussia Dortmund, Atalanta, Chelsea, Juventus, Sporting Lizbon ve Bayer Leverkusen bulunuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanına çıkarken maç sonucuna göre play-off turundaki olası senaryolar da netleşmeye başladı.

GALATASARAY MANCHESTER CITY KARŞISINDA

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Liverpool galibiyetinin ardından Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Sarı-kırmızılı ekip, bu gece İngiltere'de Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri, Liverpool'un ardından bir İngiliz devini daha mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını sürdürmek istiyor.

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN HAMLESİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu kritik karşılaşmada Yunus Akgün yerine orta sahanın hücum hattında İlkay Gündoğan'a forma vermesi bekleniyor. Yunus Akgün'ün ise maçın ikinci yarısında oyuna dahil olması planlanıyor.

MANCHESTER CITY'NİN HEDEFİ NET

Manchester City'nin, Galatasaray'ı 4 farklı skorla mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlama ihtimalinin oldukça yükseldiği ifade ediliyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin sahaya baskılı bir oyun anlayışıyla çıkması bekleniyor. Galatasaray ise Atletico Madrid ile aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası ilk 24 turunu büyük ölçüde garantilemiş durumda.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Sarı-kırmızılılarda kalede Uğurcan Çakır'ın forma giymesi bekleniyor. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda Ismail Jakobs görev alacak. Stoper hattında Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı ikilisi korunacak. Orta sahada Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın sert bir ikili oluşturması planlanırken, onların önünde İlkay Gündoğan'ın oynaması bekleniyor. Hücum hattında sağ kanatta Leroy Sane, sol kanatta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta ise Victor Osimhen gol arayacak.

PLAY-OFF TURUNDA OLASI RAKİPLER

Manchester City maçı sonrası Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de şekilleniyor. Sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği takımlar arasında Newcastle United, Inter, Borussia Dortmund, Atalanta, Chelsea, Juventus, Sporting Lizbon ve Bayer Leverkusen bulunuyor.

Manchester City FC, Borussia Dortmund, Galatasaray, Leverkusen, Manchester, Sporting, Juventus, Chelsea, Bayer, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • md4zgqwpqh md4zgqwpqh:
    haaland cincona uçar,4 kafa 1de ayak….. 7 21 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:38:55. #7.11#
SON DAKİKA: City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.