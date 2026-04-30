İçişleri Bakanlığı: "Van\'da 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı, Van'da düzenlenen operasyonlarda 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalanırken, 94,82 kilogram metamfetamin, 79,1 kilogram skunk ve 66,6 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 240,52 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Van İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.