Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

30.04.2026 11:23
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Arıkan, “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be!’ diyecek” dedi. Adayın ismini vermeyen Arıkan, “Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik söylemeyelim” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, canlı yayında partisinin üzerinde çalıştığı cumhurbaşkanı adayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıkan, ismi açıkladıklarında Türkiye’nin “Oh be, işte aradığımız bu” diyeceğini söyledi.

“TÜM TÜRKİYE ‘OH BE’ DİYECEK”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İlker Karagöz’ün sunduğu canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu. Partisinin bir isim üzerinde çalıştığını belirten Arıkan, aday konusunda iddialı mesajlar verdi. Arıkan, “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon ‘Oh be!’ diyecek. ‘İşte aradığımız bu’ diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE BİR NÜFUS DAHA ARTMASIN”

Sunucu İlker Karagöz’ün adayın profilini sorması üzerine Arıkan, ismi şimdilik açıklamayacaklarını söyledi. Arıkan, “Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik söylemeyelim” diyerek dikkat çeken bir yanıt verdi. Karagöz’ün adayın akademisyen, iş insanı ya da siyasetçi olup olmadığına ilişkin sorularını da yanıtsız bırakan Arıkan, konuyu zamana bırakmak gerektiğini ifade etti.

“MESLEĞİ DEĞİL, İLKELERİ ÖNEMLİ”

Arıkan, adayın hangi siyasi çizgiden geleceğine ilişkin soruya da doğrudan yanıt vermedi. Saadet lideri, adayın kimliğinden çok hangi ilke ve prensiplerle yola çıkacağının önemli olduğunu vurguladı. Arıkan, “İsmi, çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak biz çıkartmak istiyoruz. Akademisyen, iş insanı, siyasetçi... Bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“ADAYIMIZ BİLİYOR”

Canlı yayında en dikkat çeken açıklamalardan biri de adayın süreçten haberdar olup olmadığına ilişkin soruya verilen yanıt oldu. İlker Karagöz’ün “Adayınız biliyor mu sizin bu çalışmayı yaptığınızı?” sorusuna Arıkan, “Biliyor tabii ki, biliyor. Adayımız biliyor” karşılığını verdi. Bu sözler, Saadet Partisi’nin üzerinde çalıştığı ismin yalnızca parti içinde konuşulan bir seçenek olmadığını, söz konusu kişinin de süreçten haberdar olduğunu ortaya koydu.

“ADAYIMIZIN BAŞINA BİR İŞ GELMESİNDEN KORKUYORUZ”

Karagöz’ün Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin bu aday çalışmasından haberdar olup olmadığını sorması üzerine Arıkan, “Burada bırakalım bunu” dedi. Ardından, “Bilmiyor. Yani adayımızın başına bir iş gelmesinden de korkuyoruz” ifadelerini kullandı. Arıkan’ın bu sözleri canlı yayında dikkat çekerken, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı konusunda yürüttüğü çalışma siyasetin yeni tartışma başlıklarından biri haline geldi.

“86 MİLYONUN YARIN KAYGISI OLMAYACAK”

Mahmut Arıkan, çıkaracakları adayın temel vaadinin toplumun tamamına güven vermek olacağını belirtti. Saadet lideri, adaylarının “86 milyon insanımızın hiçbirisi yarınından kaygı duymayacak, yatağına rahatla gidecek” anlayışıyla hareket edeceğini söyledi. Arıkan’ın açıklamaları, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu konuda dikkat çekici bir isim üzerinde durduğunu gösterdi.

Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı Kardeşini öldürüp değerli eşyalarını almıştı, hastanede yatağında gözaltına alındı
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
İYİ Parti’den CHP’ye geçen Arif Kocabıyık’ın tartışma yaratacak görüntüleri İYİ Parti'den CHP'ye geçen Arif Kocabıyık'ın tartışma yaratacak görüntüleri
TMSF’nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma 33 yaş büyük şarkıcı ile aşk yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

11:59
Farioli’nin Porto’sunu tutabilene aşk olsun
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:31
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme “Güle güle“ dedi
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:52
Galatasaray’ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
10:17
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’u almaya geldiler
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
