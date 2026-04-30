Kraliçe\'nin yanında yaptığı hareket merak uyandırdı! Görüntüye yorum yağıyor

30.04.2026 11:11
ABD'li oyuncu ve yapımcı Sarah Jessica Parker, New York Halk Kütüphanesi’nde Kraliçe Camilla’ya eşlik ettiği sırada elini kulağının üzerinde tutunca sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Parker’ın merdivenlerden inerken kulağını kapatması “seslerden mi rahatsız oldu, kulaklığını mı kontrol etti?” yorumlarına yol açtı. Hareketin nedeni açıklanmazken, dış basın etkinliği edebiyat programı üzerinden aktardı.

Britanya Kraliçesi Camilla, ABD ziyareti kapsamında New York Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen edebiyat etkinliğine katıldı. Etkinlikte Camilla’ya oyuncu Sarah Jessica Parker da eşlik etti.

Ekli videoda Parker’ın beyaz elbisesiyle Camilla’nın yanında merdivenlerden indiği, bu sırada bir süre elini kulağının üzerinde tuttuğu görülüyor. Parker’ın yürüyüş boyunca dikkatli adımlarla ilerlediği, zaman zaman Kraliçe Camilla’nın temposuna uyduğu ve kalabalık içindeki yönlendirmeleri takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

“NEDEN KULAĞINI KAPATTI?” YORUMLARI GELDİ

Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla Parker’ın elini kulağına götürdüğü anlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, oyuncunun kalabalık ve kamera sesleri nedeniyle kulağını kapatmış olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise Parker’ın kulağındaki olası bir kulaklığı ya da küpeyi kontrol ettiğini, bazıları da protokol ekibinden gelen bir yönlendirmeyi duymaya çalıştığını yorumladı. Ancak Parker’ın bu hareketi neden yaptığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle görüntü, sosyal medyada daha çok kısa süreli bir “dikkat çeken an” olarak yorumlandı.

DIŞ BASIN ETKİNLİĞİ EDEBİYAT PROGRAMI ÜZERİNDEN AKTARDI

Dış basında yer alan haberlere göre etkinlik, Kraliçe Camilla’nın okuma ve edebiyatı teşvik eden girişimi The Queen’s Reading Room kapsamında düzenlendi. People dergisi, Camilla’nın New York Halk Kütüphanesi’nde Sarah Jessica Parker, Anna Wintour ve Jenna Bush Hager gibi isimlerle bir araya geldiğini yazdı. Town & Country ise etkinliğin New York Halk Kütüphanesi’nin ana binasında düzenlendiğini ve edebiyat ile yayıncılık dünyasından yaklaşık 100 konuğun katıldığını aktardı. Haberde, Parker’ın da davetliler arasında yer aldığı belirtildi.

PARKER’IN KÜTÜPHANEYLE ÖZEL BAĞI VAR

Sarah Jessica Parker’ın etkinlikte yer alması, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, kitap ve okuma kültürüne ilgisiyle de öne çıktı. Parker daha önce Booker Prize jürisinde görev almış, edebiyat dünyasıyla yakın ilişkisiyle bilinir hale gelmişti. New York Halk Kütüphanesi ise Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri nedeniyle popüler kültürde ayrı bir yere sahip. Bu nedenle Parker’ın Camilla ile aynı mekânda görüntülenmesi dış basında “Hollywood ile kraliyet buluşması” olarak yorumlandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
