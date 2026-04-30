Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası

30.04.2026 11:22
İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea oyuncusu Mykhaylo Mudryk'e doping kurallarını ihlal etmesi sebebiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi.

İngiltere futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir karar alındı. Chelsea’nin yüksek bedelle kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, doping ihlali nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.

FA KARARI AÇIKLADI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Ukraynalı futbolcuya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi. Mudryk’in testlerinde, kana oksijen akışını artıran performans artırıcı bir maddenin pozitif çıktığı belirtildi.

SÜREÇ ARALIK 2024’TE BAŞLADI

Mudryk, Aralık 2024’te geçici olarak futboldan men edilmişti. Bu süreçte ne maçlara çıkabildi ne de takımla antrenman yapabildi. Haziran 2025’te hakkında resmi dava açılan yıldız oyuncu için nihai karar verildi.

CAS’A BAŞVURDU

Ağır cezanın ardından Mudryk’in kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığı öğrenildi. Ukraynalı futbolcunun cezada indirime gitmek için hukuki süreç başlattığı ifade edildi.

CHELSEA’DEKİ SÜRECİ DİKKAT ÇEKTİ

Mudryk, son olarak 28 Kasım’da Heidenheim karşısında forma giyip gol attıktan sonra sahalara çıkamadı. Kulüp, oyuncunun yokluğunu uzun süre “hastalık” gerekçesiyle açıklamıştı. 1 Aralık’taki Aston Villa maçından sonra kadroya da alınmadı.

70 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Chelsea, genç yıldız için Shakhtar Donetsk’e 70 milyon euro bonservis ve bonuslar ödemişti. Bu gelişme, kulüp açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.

Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
09:44
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
09:43
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?
