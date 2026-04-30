Bonservisine 70 milyon euro ödenen yıldız futbolcuya 4 yıl men cezası

İngiltere futbolunda gündeme bomba gibi düşen bir karar alındı. Chelsea’nin yüksek bedelle kadrosuna kattığı Mykhaylo Mudryk, doping ihlali nedeniyle ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı.
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Ukraynalı futbolcuya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi. Mudryk’in testlerinde, kana oksijen akışını artıran performans artırıcı bir maddenin pozitif çıktığı belirtildi.
Mudryk, Aralık 2024’te geçici olarak futboldan men edilmişti. Bu süreçte ne maçlara çıkabildi ne de takımla antrenman yapabildi. Haziran 2025’te hakkında resmi dava açılan yıldız oyuncu için nihai karar verildi.
Ağır cezanın ardından Mudryk’in kararı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığı öğrenildi. Ukraynalı futbolcunun cezada indirime gitmek için hukuki süreç başlattığı ifade edildi.
Mudryk, son olarak 28 Kasım’da Heidenheim karşısında forma giyip gol attıktan sonra sahalara çıkamadı. Kulüp, oyuncunun yokluğunu uzun süre “hastalık” gerekçesiyle açıklamıştı. 1 Aralık’taki Aston Villa maçından sonra kadroya da alınmadı.
Chelsea, genç yıldız için Shakhtar Donetsk’e 70 milyon euro bonservis ve bonuslar ödemişti. Bu gelişme, kulüp açısından büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.
