Uşak\'ta inme geçiren 28 yaşındaki hasta Kütahya\'da trombektomiyle tedavi edildi

İnme geçiren 28 yaşındaki Mustafa Bayer, mekanik trombektomi (damar içindeki kan pıhtısının ameliyatsız yöntemle fiziksel olarak çıkarılması) yöntemiyle tedavi edildi.

Uşak'ta aniden gelişen sol taraflı güç kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Bayer, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan incelemelerde Bayer'in beyin damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Çetiner ve ekibi tarafından hastaya mekanik trombektomi uygulandı.

İşlemin ardından hastanın felç belirtilerinde belirgin düzelme görüldü.

Doç. Dr. Çetiner, inmenin yalnızca ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığını, genç bireylerde de ortaya çıkabildiğini belirtti.

İnmede erken tanı ve müdahalenin kalıcı hasarların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Çetiner, ani gelişen yüz kayması, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşma bozukluğu ve görme kaybı gibi belirtilerin önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

Çetiner, bu tür belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini kaydetti.