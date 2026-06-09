Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

09.06.2026 15:34
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinin ardından gündeme Bayer Leverkusenli Alejandro Grimaldo geldi. Geçtiğimiz sezon 46 maçta 14 gol ve 12 asist üreten İspanyol yıldızın Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki önemli isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerini resmiyete dökmesi beklenirken, gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

HEDEF GRIMALDO

İddialara göre Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki önemli isimlerden biri Bayer Leverkusen'in yıldızı Alejandro Grimaldo. Alman ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren İspanyol futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Fenerbahçe yönetiminin bu fırsatı değerlendirerek hem Bayer Leverkusen hem de oyuncu cephesiyle temas kurmak istediği belirtildi.

SEZONA DAMGA VURDU

30 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en dikkat çeken savunma oyuncuları arasında yer aldı. Grimaldo, geride kalan sezonda çıktığı 46 maçta 14 gol atıp 12 asist yaparak toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı.

Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor

MURIQI VE GUIRASSY'DEN SONRA BİR BOMBA DAHA

Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe'nin, Grimaldo hamlesiyle kadrosunu bir yıldız isimle daha güçlendirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Yıldırım yönetiminin yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

SOL BEKE DÜNYA ÇAPINDA İSİM

Hücum gücü, duran toplardaki etkinliği ve tecrübesiyle öne çıkan Grimaldo'nun transferi gerçekleşirse, Fenerbahçe son yılların en ses getiren sol bek transferlerinden birine imza atmış olacak.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özer bergin özer bergin:
    Teknik direktör ortada yok oyuncu bakıyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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