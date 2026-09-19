Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj - Son Dakika
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Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi aday kadrosuna ilk kez davet edilen Adil Demirbağ, yaşadığı mutluluğu paylaştı. Milli futbolcu, "Allah'ıma binlerce şükür olsun, emeğimin karşılığını aldım" diyerek milli forma heyecanını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi açıklanan aday kadroda Adil Demirbağ da yer aldı. Milli formaya ilk kez davet edilen savunma oyuncusu, kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini yaşadı.

"ALLAH'IMA BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN"

Adil Demirbağ, milli takım kadrosuna seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirdi. Demirbağ, "Allah'ıma binlerce şükür olsun, emeğimin karşılığını aldım. Çok çalıştım, mücadele ettim. Bu formayı giymek benim için büyük bir gurur olacak" ifadelerini kullandı.

4 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi aday kadrosunda Adil Demirbağ'ın yanı sıra İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal da ilk kez yer aldı. 

Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj
A Milli Futbol TakımıMilli TakımSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özkan çetin özkan çetin:
    allah utandirmaz inşallah.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj - Son Dakika
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