Birecik'te uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Birecik'te uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Birecik\'te uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, N.İ. isimli kişi Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiŞanlıurfaJandarma3. SayfaBirecikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Birecik'te uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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