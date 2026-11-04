Birecik Merkez Mahallesi'nde denetimde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi - Son Dakika
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Birecik Merkez Mahallesi'nde denetimde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi

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Birecik Merkez Mahallesi\'nde denetimde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi
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Birecik Merkez Mahallesi\'nde denetimde uyuşturucu ve kesici alet ele geçirildi
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Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Merkez Mahallesi'nde Yunus Timlerinin de katıldığı asayiş uygulaması yaptı; şüpheli araçlar arandı ve GBT sorgusu yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, kesici aletler, sopalar ve tehlikeli materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasında uyuşturucu madde, kesici alet ve çeşitli tehlikeli materyaller ele geçirildi.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Merkez Mahallesi'nde yoğunlaştırılan uygulamaya Yunus Timleri de katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak detaylı şekilde aranırken, araçlarda bulunan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Birecik İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Telli'nin de takip ettiği uygulamada, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, kesici aletler, sopalar ve tehlike arz eden çeşitli materyaller ele geçirildi. İlçede gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla dikkat çeken Yunus Timleri, uygulama kapsamında da sahadaki etkin denetimleriyle öne çıktı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar güvenlik güçlerinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birecik'te kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBirecikAsayişGüncelSon Dakika

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