Gaziantep Nizip'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip-Birecik D-400 kara yolundaki kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip- Birecik D-400 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Salih Şahin (49) idaresindeki 27 JG 481 plakalı motosiklet, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALG 966 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Salih Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Şahin'in cenazesi, olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGaziantep3. SayfaBirecikGüncelNizipSon Dakika

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